Definidos tema e patrona dos Festejos Farroupilhas 2020

O tema e a patrona dos Festejos Farroupilhas 2020 foram escolhidos em reunião por videoconferência. “Gaúchos sem Fronteiras” é a temática deste ano, que terá como patrona Alessandra Carvalho da Motta. A Semana Farroupilha está prevista para ocorrer de 14 a 20 de setembro, mas dependerá das políticas de enfrentamento ao novo coronavírus e dos protocolos emitidos por autoridades da área da saúde. Participaram da agenda virtual representantes das secretarias de Estado da Cultura; Esportes; Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Comunicação; Desenvolvimento Econômico e Turismo; Casa Civil; e gabinete do governador, além de integrantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Prefeitura de Porto Alegre, Famurs, OAB, Brigada Militar e Piquete Fraternidade Gaúcha.

Presidente da comissão, o músico César Oliveira destacou, em justificativa à escolha do tema, que “é uma particularidade do povo gaúcho espalhar-se geograficamente pelo mundo, sem perder suas raízes culturais. Há algumas décadas, os gaúchos ganharam o Brasil, e hoje temos Centros de Tradição Gaúcha inclusive na China”. O tema escolhido também coloca em evidência o potencial de negócios do Rio Grande do Sul – especialmente na área turística. Patrona Natural de Cachoeira do Sul, Alessandra Carvalho da Motta é servidora pública federal. Atuou por mais de 20 anos como artista, bailarina, professora, avaliadora, coreógrafa, apresentadora, palestrante e pesquisadora. Participou da formatação do Plano Estadual de Cultura e de conferências municipais de cultura, em Porto Alegre. Com destacada atuação no MTG, integrou uma das comissões de revisão da Carta de Princípios da entidade, em 1991.

O Decreto 45.816 de 2008, institui os Festejos Farroupilhas. De acordo com o Art. 1º, ficam instituídos os Festejos farroupilhas, como conjunto de eventos alusivos à comemoração do aniversário da Revolução Farroupilha (1835-1845) e de promoção das tradições histórico-culturais do Rio Grande do Sul.