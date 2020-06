Faccat distribui mais de 130 cestas básicas para entidades assistenciais

Continua depois da publicidade

Representantes de quatro entidades assistenciais receberam 132 cestas básicas distribuídas pelas Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), na tarde desta segunda-feira (8). Os gêneros alimentícios foram adquiridos a partir de recursos levantados em uma campanha de doações espontâneas que mobilizou funcionários e professores da instituição com o objetivo de auxiliar famílias em dificuldades. A iniciativa também contou com o suporte de uma doação feita por Glauco H.A.

Cada cesta foi composta de 14 quilos de itens básicos de consumo diário. A entrega dos produtos contou com a presença do diretor-geral da Faccat, Delmar Henrique Backes, que destacou a validade da iniciativa diante do momento de pandemia que a sociedade está enfrentando. “Muitas pessoas tiveram suas necessidades agravadas em função de desemprego ou da diminuição do trabalho informal e esta é a única maneira de conseguirem sobreviver”, observou, acrescentando que a Faccat tem por hábito promover campanhas de solidariedade também em épocas de normalidade, como, por exemplo, a arrecadação de leite no vestibular de verão.

As quatro entidades beneficiadas com a doação desta semana foram a Cáritas Paroquial, Pastoral da Criança, Ação Solidária Adventista (Asa) e Ong Vida Breve, todas de Taquara. “Auxiliamos regularmente em torno de 80 famílias por mês e este auxílio veio em muito boa hora, pois notamos que os pedidos de ajuda estão aumentando muito nos últimos tempos”, avaliou o representante da Cáritas, Jacir Leonel de Almeida.

Legenda da foto: Produtos foram adquiridos a partir de doações feitas por funcionários, professores e apoiadores da instituição

Divulgação/Rafael Hartz