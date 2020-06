Mais dois estabelecimentos de Gramado recebem adesão ao Susaf

Continua depois da publicidade

Gramado conta agora com quatro estabelecimentos que aderiram ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf). Desde o início do mês a Laticínios Ruppenthal e a Apis Gramado – Rui Model receberam o certificado e estão aptos a comercializarem seus produtos em todo o território estadual.

As duas primeiras empresas que aderiram ao Sistema Unificado foram a Embutidos Andreis e Embutidos Serra Grande Ltda. No total, são 10 estabelecimentos que possuem registro no Serviço de Inspeção Municipal (SIM). O SIM é vinculado à Secretaria Municipal da Agricultura.

Conforme o médico veterinário e coordenador do SIM, Felipe Saldanha de Freitas, para aderir ao Susaf, o estabelecimento deve atender às legislações municipal e estadual, além de ter interesse em vender seus produtos no Estado. “Além de atender às leis, deve passar por construção ou reformas e aquisição de equipamentos; atualização de plantas arquitetônicas, memoriais descritivos e rotulagem de produtos; adequação de rotinas administrativas; cronograma de análises laboratoriais físico-químico e microbiológico; implantação de manual de boas práticas; além de procedimentos operacionais e condições higiênico-sanitárias satisfatórias”, afirma o coordenador do SIM.

Novos mercados e vantagens para os fabricantes de produtos de origem animal de Gramado

A permissão de venda em todo o Estado poderá aumentar as vendas dos produtos dos estabelecimentos que produzem alimentos de origem animal (tais como embutidos, queijo e mel), geração de renda, empregos e incentivo à permanência das famílias no interior.

O consumidor também ganha

A produção de embutidos cárneos, queijo, ovos, mel, pescados, leite e derivados tem o acompanhamento, vistorias e análises do SIM, inibindo os riscos à saúde pública. Ou seja, o SIM certifica, através de seu selo, aqueles produtos que foram elaborados com a devida qualidade higiênica e sanitária e que ofereçam qualidade e segurança alimentar.

Agroindústrias participantes do programa Gramado Colônia

Tanto a Laticínios Ruppenthal, quanto a Apis Gramado são agroindústrias do município que recebem incentivos do programa Gramado Colônia. Implantado em dezembro de 2017, por meio de lei municipal, o programa visa ampliar o auxílio à agricultura familiar e o desenvolvimento da produção rural pela agregação de valor às matérias-primas. Ao aderirem ao Gramado Colônia, os produtores recebem incentivo para a formalização dos empreendimentos e apoio para divulgação e comercialização dos produtos.

Saiba mais sobre os estabelecimentos

Laticínios Ruppenthal

Localizado na Linha Marcondes e registrado no SIM desde 2017, conta com uma equipe composta por quatro colaboradores, sendo os responsáveis Rafael Henrique e Everson Gabriel Ruppenthal. O estabelecimento produz cerca de 1800 kg/2000 litros mensais entre queijos, iogurtes, doce de leite e leite integral pasteurizado.

Apis Gramado – Rui Model

Também localizado na Linha Marcondes e registrado no SIM desde 2008, conta com uma equipe composta por três colaboradores, sendo o responsável Rui Model. O estabelecimento produz cerca de 1000 kg mensais entre Mel, Mel em Favos, Mel com pedaços de Favo, Mel de Jataí e Mel de Tubuna.

Foto: Divulgação