Ministério da Saúde disponibiliza recursos para 8 leitos temporários no Hospital São Miguel, em Gramado, para enfrentamento à Covid-19

Ministério da Saúde disponibiliza recursos para 8 leitos temporários no Hospital São...

Continua depois da publicidade

O Ministério da Saúde, através da Portaria nº 1.502, divulgado nesta segunda-feira, dia 08, habilitou 8 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto, como forma de recurso e medidas de enfrentamento ao Covid-19 para o Hospital Arcanjo São Miguel. A habilitação ocorrerá, excepcionalmente, pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada. Finalizada a situação de emergência de saúde pública, esses leitos poderão ser encerrados a qualquer tempo.

O valor total repassado está estimado em R$ 1.152.000,00, por três meses.

Ao todo, o município contará com 18 leitos de UTI, possibilitando o aumento da oferta e da estrutura hospitalar para Gramado e região. “Um dos pontos que determina a cor da bandeira é a oferta da estrutura de leitos de UTI para Covid-19. Diversos hospitais da Região conseguiram essas habilitações, isso fará com que a bandeira permaneça na cor laranja ou até melhore de posição”, afirma o Secretário Municipal da Saúde, João Teixeira.

“Foi um trabalho conjunto da Secretaria Municipal da Saúde, com a direção do Hospital São Miguel e Administração Pública. Vamos determinar agora o alinhamento dos fluxos, para que possivelmente já na próxima semana seja deliberado e colocado a disposição da Central de Regulação do Estado, que regula e repassa esses leitos”, relata o secretário Teixeira.

O Prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, ressalta a importância destes novos leitos, pois é o reconhecimento ao esforço de toda a comunidade para o enfrentamento ao coronavírus.

Utilização da UTI

A ocupação dos leitos passam pela Central de Regulação de Leitos do RS. Quando Gramado, Canela ou outro município precisam de UTI, o hospital necessita passar as informações e colocar o paciente na Central, que identificará o leito mais próximo, com melhores condições para o paciente, ou ainda precisará aguardar vaga de leito. Assim, a UTI de Gramado, inclusive, pode receber pacientes de outros municípios.

Foto: Divulgação