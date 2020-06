Skyglass Ferradura e Parque Olivas de Gramado são os novos associados da APASG

Continua depois da publicidade

A Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (APASG) conta com dois novos associados: o Skyglass Ferradura de Canela e o Parque Olivas de Gramado. Os dois empreendimentos se unem à entidade, visando contribuir com o desenvolvimento do turismo local. “Queremos unir forças, buscar novos parceiros e auxiliar a alavancar a economia para o novo normal. A ideia é interagir e auxiliar com o que for possível na região”, aponta Fabricio de Medeiros, gerente do Skyglass Ferradura.

A atração, que será única na América Latina e uma de três no mundo, consiste em uma plataforma que avança 35 metros sobre o cânion da Ferradura, com piso de vidro, a 360 metros de altura acima do Rio Caí. Com inauguração prevista para novembro de 2020, o Skyglass Ferradura contará com uma espécie de teleférico abaixo da plataforma, com oito cadeiras suspensas sobre o leito do rio. O Parque Olivas, que também se destaca pela valorização das belezas naturais da Serra Gaúcha, é outro importante reforço para a APASG. “Nós nascemos com o propósito de resgatar a identidade cultural da região, inspirado no senso comunitário. Este sentimento de cooperação é o que nos move a trabalhar pelo coletivo e integrar a associação”, explica Pedro Bertolucci, sócio proprietário do Parque Olivas de Gramado.

APASG

A APASG tem como objetivo organizar ações coordenadas entre seus associados, para aprimorar a qualidade do atendimento ao público, através de uma constante qualificação de produtos e serviços para turistas e visitantes. A entidade reúne hoje 18 empreendimentos: Aldeia do Papai Noel, Alpen Park, Gramado Zoo, Hollywood Dreams Car, Dreamland Museu de Cera, Vale dos Dinossauros, Super Carros, Harley Motor Show, Mini Mundo, Mundo a Vapor, Mundo de Chocolate, Bier Park, Parque Gaúcho, Parque Olivas de Gramado, Parque Terra Mágica Florybal, Tri Táxi Aéreo, Skyglass Ferradura e Snowland.