Dia dos Namorados com novidade na Estação Campos de Canella

Complexo turístico de Canela inaugura mais uma operação nesta quinta e tem opções de presente e gastronomia para comemorar o dia 12 de junho.

Inaugurada há pouco mais de um ano, a Estação Campos de Canella já é um dos principais pontos turísticos de Canela. Reunindo em um só lugar atrações gastronômicas, de compras e de lazer, no dia 12 de junho não vão faltar opções para os casais que estiverem na cidade para curtir o Dia dos Namorados.

Além dos sete restaurantes e bares que já funcionam no complexo, nesta quinta-feira, 11 de junho, inaugura o Bistrô 32, nova opção gastronômica do centro turístico. Localizado na Rua Coberta de Canela, o empreendimento irá funcionar de quinta a domingo para almoço e jantar com opções à la carte e gastronomia contemporânea.

A novidade é uma sociedade do casal de empresários Fernanda Oliveira e Henrique Saueressig. “Nosso ambiente vai ter uma pegada requintada mas informal, um ambiente romântico para casais, mas descontraído. Ao meio-dia vamos servir o que estamos chamando de “cardápio carinhoso” com opções como feijoadinha e à la minuta e de noite pratos como risotos, polvo e inspirações do mundo todo”, explica Fernanda.

No Dia dos Namorados, sexta-feira, os restaurantes da Estação Campos de Canella, incluindo o Bistrô 32, têm menu especial para os apaixonados e as lojas oferecem descontos e brindes para a data. Durante a noite, o clima fica ainda mais romântico com a apresentação de um saxofonista com repertório romântico.

Confira abaixo as opções de gastronomia e presentes no complexo turístico para o Dia dos Namorados.

Dia dos Namorados na Estação Campos de Canella

JANTAR A DOIS

O Maquinista – *Menu especial e welcome drink por R$ 140

Fra Noi Pizzaria – Rodízio, vinho e espumante liberado – lotes a partir de R$ 150 no Facebook da pizzaria

La Gare Fondue – Seqüência de fondue e uma garrafa de espumante por R$ 160 (sob reserva)

Bistrô 32 – *Menu especial e welcome drink por R$ 180

La Estación – * Menu especial por R$ 215

Férreo Restaurante e Fiambreria – Jantar no vagão com *menu especial por R$ 250 (sob reserva)

*menu especial dos restaurantes inclui entrada, prato principal e sobremesa.

DRINK ESPECIAL

Cervejaria La Meuse – Drink Serenata, compre um e leve dois por R$ 20

PRESENTES

Joias Artesanais Costa da Luz – de quinta a domingo, os clientes são presenteados com espumante e Quartzo Rosa, a pedra do amor

Grife SG Facas – todas as peças com 15% de desconto

Chocolates Florybal – todos os produtos com 20% de desconto

Para referência

A Estação Campos de Canella é o mais novo empreendimento e ponto turístico de Canela. O projeto revitalizou a antiga estação férrea da cidade e criou a Rua Coberta de Canela transformando o local em um centro cultural, gastronômico e comercial com lojas, restaurantes e quiosques bem no coração da cidade. Atualmente, já são 20 operações em funcionamento. A Estação Campos de Canella é uma realização da incorporadora Novalternativa. www.estacaocanella.com.br