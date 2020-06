Gramado – Bazar Solidário terá renda destinada ao Lar dos Idosos Maria de Nazaré

Continua depois da publicidade

Um Bazar Solidário, com data prevista para 20 de junho, penúltimo sábado do mês, será realizado no mezanino do mercado Armazém 845, Avenida das Hortênsias, 550 – Bairro Planalto. A renda será destinada ao Lar dos Idosos Maria de Nazaré, localizado em Gramado.

Entre os itens de decoração vintages, doados pela comunidade, estão: Quadro Sagrada Família (vindo da Itália), Caixa de Música com Marchetaria (vindo da Itália), Quadro Araucária (Paraná/Brasil). Serão entre 12 e 15 objetos, que custarão de R$ 30,00 (trinta reais) à R$ 1.000,00 (mil reais).

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Gramado e do Armazém 845.