Gramado ganha primeiro fast-food de waffles da América Latina

Continua depois da publicidade

Já está aberto em Gramado a The Waffle King, o primeiro fast-food de waffle do Brasil e América Latina. O empresário Anderson Suriz, que reside em Gramado, idealizador do projeto, buscou inspiração em modelos na Europa em países como Bélgica, França, Holanda, Espanha e Itália, como também fez uma intensa pesquisa nos Estados Unidos. Uma das iniciativas do empresário foi levar chefs de cozinha do Brasil para a Europa em busca de melhores receitas. “Estamos a quase dois anos pesquisando, viajando, para agora gerar este projeto sem similar no Brasil, o conceito que foi criado não existe em nenhum local do mundo”, destaca Suriz. O modelo foi desenvolvido para ser replicado através de lojas próprias e franquias onde a base dos insumos é de fabricação própria com receitas secretas. Suriz também fabrica seus próprios equipamentos profissionais para a produção dos waffles os quais podem ser vistos na loja modelo de Gramado. Os mixs para as pizzas e waffles são fabricados em uma indústria própria criada por Anderson em Gramado.

O conceito do projeto foi desenvolvido por um escritório italiano na cidade de Verona, conta o empresário.

Além dos waffles doces e salgados, na loja de Gramado podem ser encontradas pizzas em fatia ao melhor estilo nova iorquino, como também sorvetes, milk shakes, e uma linha de cafés especiais. “Foram anos de pesquisas para chegarmos no melhor, e está aqui, em Gramado” comemora Suriz.

A empresa está preparada para atender franquias no Brasil e em qualquer outro País do mundo. O empresário já estuda um local estratégico em Gramado para a implantação de um drive-thru. Para o projeto de Gramado, o empresário gerou cerca de 25 empregos diretos e indiretos.

Na loja de Gramado os clientes podem encontrar:

– Waffle salgado, com cinco variedades de sabores – R$ 24,90-

– Waffle doce, com treze variações possíveis – R$ 12,90 + o complemento. Sendo que o waffle de Liège recebe um açúcar perolado que é importado da Europa.

– Pizza fatia, em seis sabores – R$ 14,90 a fatia.

– Sorvetes a partir de R$ 4,00.

A The Waffle King está localizada na Av. Borges de Medeiros, 2820, esquina com a Rua Augusto Zatti, no centro de Gramado.

Fotos – divulgação/The Waffle King