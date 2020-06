SindTur disponibiliza termômetros digitais aos associados seguindo regras do selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro”

Continua depois da publicidade

Preocupado com a retomada segura das atividades em época de pandemia e vendo a necessidade do setor turístico estar aparelhado, o SindTur Serra Gaúcha fechou uma parceria para aquisição de termômetros digitais. “Está bem difícil a aquisição destes termômetros, as empresas estão tendo dificuldades, pois está muito difícil mesmo, e adquirimos uma quantidade que estamos disponibilizando para nosso associado adquirir aqui conosco”, explica Lisa Gottschalk, Gerente Executiva do Sindtur.

Trata-se de um termômetro infravermelho com registro da Anvisa e com tempo de medição de 1 segundo apenas. A quantidade disponibilizada é limitada.

O selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro” do Ministério do Turismo indica esta medição de temperatura, “por esse motivo estamos seguindo esta orientação, seguimos as diretrizes”, disse Lisa. Estas novas exigências decorrem do perfil cada vez mais atento do turista à questão da segurança e higiene. Os protocolos sanitários que define a outorga do selo do Ministério do Turismo foram construídos em conjunto pelo trade turístico, levando em consideração diretrizes internacionais, e contou com a validação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Maiores informações no SindTur Serra Gaúcha pelo fone (54) 3286-1418.