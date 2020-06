2ª Cia de Bombeiros Militar realizou diversos atendimentos pré-hospitalares na quarta-feira

Continua depois da publicidade

Na quarta-feira (11), a 2ª Cia de Bombeiros Militar realizou 3 atendimentos pré-hospitalares. Às 17h11min, em Canela, a equipe de resgate foi mobilizada para atender uma ocorrência de queda. No local foi encontrado uma mulher idosa em sua cama, parentes da vítima informaram que ela havia sofrido uma queda no banheiro. A mulher reclamava de dores na região do fêmur. Foi realizado uma avaliação preliminar constatando uma possível suspeita de fratura. A vítima foi imobilizada e conduzida ao HCC.

Ainda em Canela, às 23h, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de convulsão. No local foi encontrado a vítima deitada no chão, ela havia sofrido uma crise convulsiva mas estava estável, com sinais vitais normais, entretanto, estava desorientada devido a medicação ingerida minutos antes. Foi orientado a mãe da vítima a manter observação, sendo que com qualquer anormalidade, se deslocasse ao HCC.

Por fim, em Gramado, a equipe de resgate realizou um atendimento pré-hospitalar durante a manhça de quarta-feira (11). A vítima idosa apresentava sinais de hipertensão, mas se recusou a ser levada ao Hospital Arcanjo São Miguel. Os familiares foram orientados sobre o quadro da vítima, e que se piorasse, a vítima deveria ser levado ao HASM.



