Gramado – Novo trecho de asfalto do Mato Queimado será recuperado até dia 25

Gramado – Novo trecho de asfalto do Mato Queimado será recuperado até...

Os serviços que visam a restauração asfáltica do bairro Mato Queimado, em Gramado, terão um avanço nestas próximas semanas. O trecho que se estende até a rótula de acesso à sede campeira do CTG Manotaço deve ter a pavimentação recuperada até o próximo dia 25.

A obra completa no Mato Queimado está segmentada em duas etapas: a primeira consiste na melhoria do asfalto, na sinalização e na drenagem, enquanto a segunda compreende a criação de uma ciclofaixa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Governança e Desenvolvimento Integrado, o percurso completo que será recuperado inicia no entroncamento da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Prefeito Waldemar Frederico Weber (próximo ao condomínio O Bosque) e segue até o Parque dos Pinheiros.

O cronograma aponta que as duas fases de trabalho devem estar concluídas até a primeira quinzena de agosto deste ano. “Esta obra de recuperação da pavimentação, em especial, visa proporcionar mais conforto e segurança aos usuários, além de fazer parte do conjunto de intervenções que buscam a implantação de ciclofaixas no município de Gramado”, assinala a secretária de Governança e Desenvolvimento Integrado, Simone Bender.

Investimento

Os recursos utilizados para recuperação do pavimento são de R$ 1,9 milhão, da própria Prefeitura de Gramado. Já a criação da ciclofaixa demanda um investimento de R$ 238 mil de recursos federais.

Foto: Carlos Borges