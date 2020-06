Gramado – Turistas receberão álcool em gel ao chegar na cidade

Continua depois da publicidade

Os turistas que circularem pelo Centro de Gramado no feriadão de Corpus Christi receberão gratuitamente uma embalagem de 60 mililitros de álcool em gel. A ação conta com o apoio do restaurante Divino, que patrocinou a compra do produto personalizado com a hashtag #eumepreocupo.

Segundo o secretário de Turismo de Gramado, Rafael Carniel de Almeida, a frase “eu me preocupo” resume o atual cenário provocado pelo coronavírus. “Desde o início da pandemia, Gramado tem sido rigorosa em relação ao isolamento social, mas estamos, agora, abrindo gradualmente para o turismo, esperando que todos os visitantes mantenham os cuidados necessários”, afirma o secretário, ressaltando que o município registrou somente oito casos positivos de Covid-19, todos já curados. “O setor turístico de Gramado está comprometido com uma retomada responsável”, resume Carniel.

No momento, os parques gramadenses estão liberados para visitação e a hotelaria pode ocupar até 70% de sua capacidade.

Foto: Divulgação