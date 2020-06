Estrutura de metal da SkyGlass Ferradura chega à Canela

Continua depois da publicidade

Cinco carretas levaram parte metálica do novo atrativo turístico até o parque, na última terça

Na última terça (9), cinco carretas cruzaram a cidade em direção ao Caracol. Era a estrutura metálica do novo atrativo turístico de Canela, a SkyGlass Ferradura.

Segundo o gerente do atrativo, Fabrício Medeiros, a obra de instalação da estrutura inicia na sgunda (15), e a previsão de inauguração é para novembro.

Foto: Reprodução – Carretas em frente ao Parque do Caracol

A atração, que será única na América Latina e uma de três no mundo, é uma plataforma que avança 35 metros de cumprimento sobre o cânion da Ferradura, com piso de vidro, a 360 metros de altura até o Rio Caí.

Não bastasse esta sensação, de andar sobre o vidro transparente, com a visão do cânion e de todo o vale montanhoso, abaixo da plataforma irá funcionar uma espécie de teleférico, com oito cadeiras suspensas sobre o leito do rio.



Detalhe, cadeiras levarão os visitantes por baixo da estrutura, praticamente em voo livre, sobre o Vale da Ferradura

O atrativo

O empreendimento vai gerar 50 empregos diretos e aproximadamente 300 empregos diretos. Além disso, todo o material é adquirido de fornecedores canelenses, salvo produtos que não podem ser adquiridos na cidade.

Outro detalhe é de que este empreendimento vai gerar cerca de R$ 2 milhões em arrecadação de impostos para os cofres públicos de Canela.