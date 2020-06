GramadoTur revela novidades para a 35ª edição do Natal Luz

Continua depois da publicidade

Na última quarta-feira (10), a Brocker Turismo transmitiu mais uma live em suas redes sociais, trazendo desta vez as novidades da 35ª edição do Natal Luz de Gramado, um dos maiores eventos natalinos da América Latina. A live, que teve a mediação da CEO do Grupo Brocker, Any Brocker Boeira, contou com a presença de Léo Possani, Diretor Administrativo e Financeiro da GramadoTur e da decoradora do evento Cláudia Casagrande, além de Sérgio Korsakoff (Diretor e Produtor do Show do Lago – Illumination), Fabrício Ghomes (Diretor Artístico da Lenda do Bosque, Trip de Natal e Show de Acendimento) e Davi Soul (Diretor Artístico – Grande Desfile de Natal e Parada de Natal).

“Nesta edição, estamos nos preparando para receber os dois milhões de turistas que visitam Gramado no período de fim de ano com uma programação artística fabulosa e uma decoração muito bonita, que capta todo o encantamento do espírito de Natal”, apontou Léo Possani, diretor da GramadoTur, autarquia municipal que promove os eventos de Gramado.

A diretora de decoração do 35º Natal Luz, Cláudia Casagrande, apresentou o projeto de decoração do evento, que será um dos grandes destaques desta edição. “Nascer e renascer em nossos corações a esperança, o amor e a criança que temos dentro de nós. É isso que vamos colocar nas ruas de Gramado durante a temporada natalina: um convite ao sonho, à grandeza da vida e do amor”, definiu. Segundo ela, o projeto de decoração do evento foi desenvolvido em cima de um conceito festivo, para celebrar os 35 anos de Natal, com muitos elementos lúdicos e coloridos. “A Avenida Borges de Medeiros contará com iluminação e peças totalmente novas, com símbolos que remetem à infância, personagens de natal vintages, que lembram a casa da vó, e todo o encantamento da data”, acrescentou.

As atrações do evento também terão muitas novidades. O Show de Acendimento, espetáculo gratuito que acontece diariamente no centro de Gramado, está sendo reestruturado em roteiro e cenografia para um brilho ainda maior. Já o teatro musical Lenda do Bosque virá com uma nova trilha sonora original e elenco com dezenas de artistas cantando ao vivo, encenando uma emocionante história sobre um vilarejo natalino. O Grande Desfile de Natal “A Magia do Noel”, com sete alas, também resgatará a memória afetiva dos natais de quando éramos criança, destacando a religiosidade e o nascimento de Jesus, e promovendo muita interação com o público na arquibancada. Extensão do desfile, a Parada de Natal, aberta ao público na Avenida Borges de Medeiros, acontecerá sempre nas sextas-feiras, sábados e domingo, às 16h. Por fim, o Espetáculo Illumination – Show do Lago terá diversas inovações: reconfiguração da arquibancada para melhor visibilidade do espetáculo, novos desenhos de fogos, músicas e coreografias do corpo de baile, novidades nos números aéreos e áudio descrição e linguagem de libras, ampliando assim a acessibilidade do show.

Esta foi a quarta live promovida pela Brocker para debater o turismo na região, sempre nas quartas-feiras, às 17h, nas redes sociais da empresa. Esta edição, que também foi transmitida pelas redes sociais das operadoras, foi assistida por mais de 4500 pessoas.