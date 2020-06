Hospital de Canela rumo ao sonho de uma UTI

Continua depois da publicidade

Primeiro passo é vencer apontamentos da vigilância sanitária do estado

Enquanto o processo de troca da área do antigo Cassino pela construção de um novo hospital não sai do papel, a ordem é cuidar do Hospital de Caridade de Canela, que vai completar, em dezembro, 72 anos de atendimento à comunidade, inclusive regional, o sonho é chegar a ter leitos de UTI.

A reportagem da Folha foi recebida pelo novo interventor do HCC, Luiz Cláudio da Silva, o Ratinho. Ele entende que “nossa cidade não apenas precisa, mas merece ter leitos de tratamento intensivo, pelo menos dois, para não ficar dependendo de outras cidades”.

Pinturas, pisos e recebimentos deverão ser reparados para obtenção de alvará sanitário

Mas, o caminho até esta conquista passa por diversas etapas, pois a estrutura do hospital é precária e necessita de diversas reformas para atender as exigências da Vigilância Sanitária do Estado.

“Para que a comunidade possa ter uma ideia, o hospital não possui alvará da vigilância estadual e isso passa pelo CME – Centro de Materiais e Esterilização. Sem esse centro, não poderíamos fazer uma UTI funcionar”, explicou Ratinho.

Para isso, a comissão interventora já possui um projeto, que deve ser erguido junto à obra da antiga emergência, paralisada e abandonada, nos fundos do prédio.

Ali, no primeiro pavimento, já está orçada e deve ser iniciada em breve a obra do espaço que vai abrigar o CME. Esta obra vai acontecer de maneira que, no segundo momento, o espaço para os leitos de UTI sejam erguidos acima do CME, ficando ao lado do centro cirúrgico.

Obra do centro de diagnóstico, com tomografia, raio-x e ecografia, já está em andamento

Outros reparos

Além do CME, outros pequenos reparos deverão ser feitos para obter o alvará estadual, passando por pinturas, trocas de piso e de revestimentos.

O prédio, antigo e por muito tempo sem manutenção, mostra, a cada setor, problemas que vão exigir investimento.

Ainda, o espaço da antiga hemodiálise está sendo preparada para um centro de diagnóstico, onde vão operar o tomógrafo, o raio-x e a ecografia.