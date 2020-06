Live encerra campanha da Polícia Civil de Canela atinge meta de 15 toneladas

Continua depois da publicidade

Encerramento aconteceu na última sexta (5), com participação de artistas canelenses

A campanha Fazer Canela Feliz, da Delegacia de Polícia de Canela, encerrou na última sexta (5), com um grande movimento de cultura e solidariedade. Durante 50 dias, a ação social da Polícia Civil beneficiou mais de 1000 famílias canelenses, através da distribuição de cestas básicas, utensílios domésticos, agasalhos e itens de higiene.

O delegado Vladimir Medeiros estima que 5000 pessoas foram atingidas na campanha.

Foto: Reprodução – Fernando Martinotto, Francisco Rocha e o delegado Vladimir Medeiros

“A Polícia Civil tomou a frente deste projeto, mas que ao longo dos dias se tornou de toda a comunidade, por isso preciso agradecer a todos. A PC é conhecida na cidade porque faz operações, combate o tráfico de drogas e não deixa um homicídio para trás, temos uma equipe que faz muito além de suas obrigações, mas também sabe que nossa precisa do canelense, pois temos áreas que temos dificuldade”, disse o delegado.

“Por conta do coronavírus, vimos que essa dificuldade que algumas famílias têm se agravou. Quando isso chegou para nós, não pensamos duas vezes e os resultados são mais do que visíveis. Ficamos muito orgulhosos que nossa comunidade abraçou a ação. Atingimos mais de 10% da população o que dá uma legitimidade nesta ação”, afirmou Medeiros.

O delegado afirmou ainda que a cidade rica em cultura, artistas que doaram seu talento para a campanha, deve olhar ainda mais para o lado social. “Toda esta corrente mostra que podemos estar cada vez mais unidos e fico muito agradecido. O que me doeu neste tempo de campanha é ver que em muitas vezes não podemos atender a todos que nos procuraram e por isto devemos seguir em frente”.

Fernando Martinotto, do Gazebo Cultural e da Oficina da Música, que esteve na direção cultural e técnica da campanha, afirmou que “é muito importante, em qualquer momento, tirarmos o que há de mais positivo e com toda esta dificuldade, mostrar o talento do canelense, estar colocando no palco um pouco de alegria e contribuir com esta causa tão nobre. É necessário agradecer a todos os artistas que se envolveram e frisar que todas as participações foram voluntárias”.

Foto: Reprodução – Rui e Mateus abriram a transmissão

Live bateu meta das 15 toneladas

A Live Fazer Canela Feliz, transmitida pelos canais digitais da Folha de Canela, bateu a meta de fechar a campanha com 15 toneladas de alimentos.

Em dinheiros, foram R$ 1.100,00 em doação eletrônica, mais alimentos arrecadados pela The Petit e Gifs Burguer and Beef, na sexta (5), durante a transmissão ao vivo.

Com sete mil visualizações na noite de exibição, ultrapassando as 10 mil em uma semana, o espetáculo musical contou com a participação dos músicos locais Rui e Mateus, Ástrid Godói, Gabriel Boelter, Marcelo Franck e Chumi, Som do Vento (Adriano Dias e Rodrigo Batista), Nolasco Espíndola, Edson Borba e Fabiano Bohrer, ao vivo, no palco do Gazebo Cultural.

Remotamente, enviaram sua contribuição musical artistas de renome estadual e nacional, como Luiz Marenco, Rafa Machado (Chimarruts), Tonho Crocco (Ultramen) Carlinhos Carneiro (Bidê dou Balde) e Chico Brentanha (Groove James).

O espetáculo musical foi uma iniciativa da Delegacia de Polícia de Canela, com realização de Portal da Folha, Oficina da Música/Gazebo Cultural e MM Filmagens.

A Limbert Software, automação para atrações turísticas e parques, foi o patrocinador máster da promoção, que contou ainda com o apoio de Photo Silva Decolores, The Petit, Gif Burguers and Beef, Abasc, Água Mineral das Hortênsias, Crep’s da Hora, Freddy Sonorizações, Adyl Net, Blue Show Produtora e Alfredo Schaffer.