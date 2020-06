Bandeira Vermelha: região volta a ter restrições e parte do comércio fecha a partir de segunda

Continua depois da publicidade

A Serra foi classificada com a bandeira vermelha, onde o risco de contágio do coronavírus é alto e as restrições são ampliadas conforme o modelo de distanciamento estabelecido pelo governo estadual. Canela, Gramado e Nova Petrópolis pertencem a esta Região.

O anúncio foi feito pelo governo do Estado no início da noite deste sábado (13). A partir de segunda-feira (15), não poderá funcionar o comércio varejista não essencial e diversos serviços, como academias, cabeleireiros e missas (confira todas as restrições abaixo).

O departamento de comunicação da Prefeitura de Canela informou que novas orientações para a cidade, de acordo com a classificação do Governo do Estado, devem ocorrer na segunda-feira, uma vez que o decreto atual segue vigente até lá.

O governo estadual explicou que as classificações são consequência de dois fatores: a piora contínua dos indicadores de propagação do coronavírus e da capacidade do sistema de saúde. Na região de Caxias do Sul, por exemplo, as hospitalizações confirmadas por covid-19 cresceram 173,9% em duas semanas, passando de 23 para 63 pacientes.

No melhor cenário, a região de 49 municípios permanecerá duas semanas na bandeira vermelha e poderá ser reclassificada para a bandeira laranja. Caso os indicadores piorem, a Serra poderá cair para a bandeira preta, que é o risco mais elevado e com regramento ainda mais rígido.

A BANDEIRA VERMELHA

O risco é considerado alto e a região está em um de dois cenários: média propagação do vírus e baixa capacidade do sistema de saúde; ou média/alta capacidade do sistema de saúde, porém alta propagação do vírus.

O anúncio ocorre dois dias após o governador Eduardo Leite ter colocado em vigor ajustes nas regras do distanciamento controlado, os quais tornaram os critérios mais rigorosos, facilitando subidas nas classificações de risco a partir de dados como aumento das internações em UTI, número de infectados e projeção de óbitos.

Confira o que pode e o que não pode funcionar na bandeira vermelha, conforme informações do Jornal Pioneiro:

Administração Pública

:: Serviços não essenciais podem atuar com 25% de trabalhadores

:: Serviços de habilitação de condutores podem atuar com 50% de trabalhadores

Agropecuária

:: Agricultura, pecuária e relacionados com 50% de trabalhadores

:: Pesca e aqüicultura com 25% de trabalhadores

Alimentação

:: Restaurantes self-service não podem abrir

:: Restaurantes a la carte, prato feito e buffet sem autosserviço com 50% de trabalhadores

:: Lanchonetes e padarias com 50% de trabalhadores

Alojamento

:: Hotéis e similares com 40% dos quartos

:: Hotéis e similares (beira de estradas e rodovias) com 75% dos quartos

Comércio que não pode abrir:

:: Varejista de itens não essenciais

Comércio que pode abrir com 25% dos trabalhadores:

:: Comércio de Veículo, apenas teleatendimento

:: Manutenção e Reparação de Veículos, teleatendimento e presencial restrito

:: Atacadista não essencial, apenas por telentrega, pegue e leve e drive-thru

:: Centro comercial e shopping, mas apenas lojas de alimentação, higiene e itens essenciais. Recomendada a medição de temperatura

Comércio que pode abrir com 50% dos trabalhadores:

:: Comércio Varejista de Produtos Alimentícios

:: Comércio Atacadista de Itens Essenciais

:: Comércio Varejista de Itens Essenciais

:: Postos de gasolina, mas é vedada aglomeração

Educação

:: Todas as modalidades de ensino devem ser remotas, o que inclui aulas particulares de idiomas, de música, de esportes, de dança e artes cênicas, de arte e cultura.

:: São autorizadas apenas as atividades práticas essenciais para conclusão de curso: pesquisa, estágio curricular obrigatório, laboratórios e plantão dos ensinos Médio e Superior. Devem operar com 25% dos trabalhadores e monitoramento de temperatura.

Indústria que pode abrir com 75% dos trabalhadores

:: Construção de Edifícios

:: Obras de Infraestrutura

:: Serviços de Construção

:: Extração de Carvão Mineral

:: Extração de Petróleo e Gás, com monitoramento de temperatura

:: Alimentos e Bebidas

:: Farmoquímicos e Farmacêuticos, com monitoramento de temperatura

Indústria que pode abrir com 50% dos trabalhadores

:: Fumo

:: Têxteis

:: Vestuário

:: Couros e calçados

:: Madeira

:: Papel e celulose

:: Impressão e Reprodução

:: Derivados do petróleo

:: Químicos

:: Borracha e Plástico

:: Minerais não metálicos

:: Metalurgia

:: Produtos de Metal

:: Equipamentos Informática

:: Materiais Elétricos

:: Máquinas e Equipamentos

: Veículos Automotores

:: Móveis

:: Produtos Diversos

:: Manutenção e Reparação

Serviços que não podem abrir

:: Casas noturnas, bares e pubs

:: Academia

:: Clubes sociais, esportivos e similares

:: Serviços de higiene pessoal (cabelereiro e barbeiro)

:: Missas e serviços religiosos

:: Serviços Domésticos

:: Parques Temáticos e similares

:: Teatros, cinemas e casas de espetáculos

:: Museus, bibiliotecas, arquivos, acervos e similares

:: Ateliês

:: MTG e similares

:: Eventos em ambiente fechado ou aberto

:: Agência de turismo, passeios e excursões

Serviços que podem abrir com 100% dos trabalhadores

:: Funerária

:: Pesquisa científica e laboratórios (pandemia)

Serviços que podem abrir com 50% dos trabalhadores

:: Bancos, lotéricas e similares

:: Assistência Veterinária

:: Parques e reservas naturais, jardins botânicos e zoológicos = Sem atendimento ao público

:: Advocacia

:: Call-center

Serviços que podem abrir com 25% dos trabalhadores

:: Imobiliárias e similares, apenas por teleatendimento

:: Reparação e manutenção de objetos e equipamentos

:: Lavanderias e similares

:: Serviços de contabilidade, auditoria, consultoria, engenharia, arquitetura e publicidade, apenas por teleatendimento

Transporte que pode operar com 100% dos trabalhadores

:: Transporte rodoviário de carga

:: Estacionamentos

Transporte que pode operar com 50% dos assentos (janela)

::Rodoviário fretado de passageiros

:: Rodoviário de passageiros intermunicipal do tipo comum