BM Canela prende suspeito de roubo em posto de gasolina

Na tarde deste sábado (13, por volta das 17h30min, a Brigada Militar, através da Força Tática, do 1°BPAT, prendeu o autor do roubo a um posto de combustíveis no município de Canela, ocorrido na noite de sexta-feira (12). Um adolescente infrator de 16 anos foi apreendido. Eles confessaram a autoria do crime. Um terceiro envolvido e o carro utilizado também foram identificados.

Segundo a BM, logo após o crime, as guarnições já iniciaram as buscas pelos criminosos. Conforme o funcionário do estabelecimento, localizado na Avenida Cônego João Marchesi, no Bairro Distrito Industrial, o indivíduo chegou e pediu cigarro. Quando a vítima informou que não tinha cigarros ele anunciou o assalto e pediu o dinheiro do caixa. O criminoso mantinha as mãos na cintura abaixo do balcão, não sendo possível perceber se estava realmente armado, mas ouviu um ruído semelhante a uma arma sendo engatilhada. O acusado levou o dinheiro e saiu.

Não tendo êxito durante a noite, os policiais militares já de manhã continuaram incansáveis nas buscas pelo autor. Na tarde, após troca de informações das guarnições da Brigada Militar de Canela e da Força Tática, colhendo informações a respeito dos envolvidos, através de câmeras de monitoramento e realizando buscas nas proximidades, o autor de 21 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, foi preso na Rua Leopoldo Artur Raymundo, na Vila Miná. Na sequência foi apreendido outro envolvido, um menor de 16 anos, com antecedentes por direção perigosa de veículo. Com o menor foi encontrado um simulacro (réplica) de arma de fogo. Ambos confessaram a participação no crime.

A guarnição ainda apreendeu o moletom utilizado no crime, que aparece nas imagens das câmeras de vigilância do estabelecimento. Os policiais militares ainda identificaram o nome do terceiro suspeito envolvido, bem como o carro utilizado pelos autores para fugir após o crime.

Capitão Ubirajara da Rocha Dill, comandante da BM de Canela, destaca a dedicação e o empenho das guarnições: “Esta é a segunda prisão da Brigada Militar por roubo a estabelecimento comercial nessa semana. As ações policiais são contínuas e diuturnamente. Nada escapa aos olhos da justiça. Orgulho de termos policiais militares comprometidos e honrados na linha de frente. A comunidade de Canela merece e tem policiais à sua altura. Força e Honra.”