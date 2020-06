Canela e Gramado programam protesto contra bandeira vermelha neste domingo

Continua depois da publicidade

Segundo o jornalista Gerson Sorgetz, de Gramado, um protesto está sendo organizado, para a tarde deste domingo (14), em Canela, em frente ao Parque do Palácio.

O ato será um protesto contra a decisão do governo do Estado do RS, em incluir as duas cidades na bandeira vermelha do projeto de Distanciamento Social, o qual obriga o fechamento de diversas atividades.

Autoridades e empresários entendem que o conceito de região em que Canela e Gramado foram incluídas, junto a outros 47 municípios da Região de Caxias do Sul, não respeita o panorama da região das Hortênsias quanto ao combate do novo coronavírus, sendo que as duas cidades não possuem casos numerosos de Covid-19, nem internações ao ponto de estourar a ocupação de leitos para tratamento da doença.

A inclusão na bandeira vermelha pode prejudicar a economia local, que vinha tendo um pouco de alívio com a retomada de serviços e comércios.

O prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, disse a Sorgetz que Gramado “não pode ser culpada por um ato que não cometeu”, em referência ao número alto de casos, internações e óbitos de outras cidades da região de referência, no mapa do Governo do Estado.

Já o secretário de Turismo de Canela, Angelo Sanches, disse ao jornalista gramadense que a estatística do Governo do Estado não é real. “Juntos vamos achar uma solução para isso”, disse Sanches.