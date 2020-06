Lideranças tentarão conversar com Governador, que está em Canela, após bandeira vermelha

Continua depois da publicidade

Logo após o anúncio das bandeiras das regiões, que incluiu Gramado e Canela na classificação vermelha, do Distanciamento Controlado do Governo do Estado do RS, diversas lideranças empresariais e políticas se manifestaram contra a decisão.

Em suas redes sociais, o político e empresário Jorge Drumm sugeriu que as regiões fossem divididas em Região de Vinhedos e Região das Hortênsias.

Um pedido de reclassificação foi encaminhado, por lideranças das duas cidades, ao gabinete de crise do RS. A bandeira vermelha forçará o fechamento de diversas atividades em Canela, Gramado e Nova Petrópolis.

Informações extraoficiais dão contra que Eduardo Leite estaria em Canela, Solar das Hortênsias, residência de Verão do Governador, parte integrante do Parque do Palácio. Por este motivo, um protesto, em frente ao local, está sendo organizado para as 14h deste domingo (14).

Após, as lideranças querem um encontro com Leite.