Eduardo Leite não está mais em Canela

Uma manifestação de empresários e lideranças políticas está marcada para as 11h deste domingo (14), em frente à residência de verão do Governador, o Solar das Hortênsias, no Palácio das Hortênsias em Canela.

O alvo, Eduardo Leite, governador do RS, porém, não está mais em Canela. A coluna recebeu a informação de que Leite, de fato, esteve na cidade, mas viajou logo cedo, para a Capital.

Os protestos se dão em razão da classificação de Canela e Gramado na bandeira vermelha, do Distanciamento Controlado do Estado, em razão do novo coronavírus.

Algumas lideranças políticas da região acreditam que o quadro possa se reverter, sendo as duas cidades novamente classificadas na bandeira laranja.

Uma reunião da AMSERRA deve acontecer ainda neste domingo.

Caso a classificação não seja revertida, uma série de comércios e serviços não poderão funcionar a partir desta segunda (15).

Talvez o governador tenha ficado sabendo da manifestação e resolveu voltar para o Palácio Piratini, ou talvez, Leite queria manter o distanciamento controlado com os empresários da região.

Foto: Reprodução