Menores de 15 e 17 anos apreendidos por tráfico em Canela

Continua depois da publicidade

Na tarde de sábado (13), por volta das 15h, a Brigada Militar, através da Força Tática, após receber informações de um jovem vendendo drogas no Bairro Santa Marta, em Canela, foi ao endereço onde visualizou e abordou o suspeito na Rua da Igreja.

Com o adolescente infrator, de 15 anos, com antecedentes por posse de entorpecentes, os policiais militares encontraram uma bucha de maconha de 2,5 gramas e 04 buchas de cocaína, além de dinheiro em notas diversas, referente a venda das drogas. Ao ser questionado, o menor assumiu vender drogas e que as tinha pegado com um outro traficante o entorpecente.

Durante o deslocamento para o hospital foi avistado o traficante referido pelo menor, em frente a sua residência, sendo este também foi abordado. Ele também é menor, de 17 anos, com antecedente por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificação de veículo, e estava com uma quantia em dinheiro. Na casa dele foram encontradas 15 munições intactas e uma balança de precisão.

Os dois menores infratores apreendidos foram conduzidos à delegacia onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM Canela