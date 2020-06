2ª Cia de Bombeiros Militar realizou 11 atendimentos durante o final de semana

Continua depois da publicidade

Na sexta-feira (12), a 2ª Cia de Bombeiros Militar atendeu diversas ocorrência. Às 13h53min, em Gramado, a equipe de resgate foi acionada para realizar um APH (Atendimento Pré-Hospitalar) no bairro Carazal, no interior do município. No local encontraram a vítima acamada, com fortes dores abdominais devido a um câncer no estômago, a vítima ainda relatou ter vomitado sangue. Após exames, a guarnição conduziu a vítima ao HASM.

Em Canela, às 13h00min, a guarnição canelense foi acionada para combater um incêndio em vegetação na Av. Do Lago. Situação foi controlada sem problemas.

Pouco tempo depois, por volta das 15h30min, a 2ª Cia de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um poste quebrado com fios caídos no bairro Remanso em Canela. No local foi realizado o isolamento e solicitado apoio da equipe de trânsito e contato com a RGE.

Na parte da noite, por volta das 21h, a guarnição canelense foi acionada para atender uma ocorrência de intoxicação por medicamentos. Ao chegar no local, o marido da vítima informou que a mesma havia ingerido 5 comprimidos de metadona. Em exames realizados no local, foi constatado taquicardia e dificuldades respiratórias, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao HCC.

Na madrugada de sexta-feira (12) para sábado (13), às 01h45min, a guarnição canelense foi acionada para combater um incêndio em vegetação no bairro São Lucas. No local foi encontrado uma casa abandonada de difícil acesso em chamas, a casa era utilizada por usuários de drogas. Na casa foi encontrado 4 filhotes de cachorrom que ficaram sob cuidados de vizinhos. Os bombeiros evitaram que o fogo se alastrasse.

No sábado (13), às 06h35min, a guarnição canelense foi acionada para atender uma ocorrência de capotamento próximo ao Alpen Park em Canela. Uma Mitsubish Outlander perdeu o controle em uma curva, atingiu dois postes, capotando e caindo cerca de 15 metros em uma ribanceira. No local, os bombeiros preparavam equipamentos de descida, quando foram informados que o condutor já havia saído do veículo. Foi realizado a vistoria no local, o veículo não corria perigo de cair ou incendiar, também não foi encontrado vítimas. Momentos depois, o condutor apresentou-se no local, informando o que havia ocorrido e não quis ser conduzido ao HCC.

Às 11h, em Canela, a equipe de resgate foi acionada devido a outra ocorrência de ingestão de medicamentos na rua Jurgens Hubbe. A vítima foi recolhida ao HCC.

No período entre 18h50min e 21h30min, guarnição gramadense realizou um salvamento veicular após ser acionada via 193. Na ERS-115, próximo ao KM 29. No local já estavam a Polícia Rodoviária Estadual, a equipe de Resgate da Transul e os Bombeiros Voluntários de Três Coroas. A ação de resgate iniciou com a descida até as vítimas pela encosta do barranco utilizando o apoio de cordas. Após o salvamento, a condutora afirmou ter perdido o controle do veículo ao desviar de um animal silvestre que fazia a travessia da pista, capotando o veículo e descendo cerca de 40 metros a ribanceira. As vítimas não sofreram ferimentos, mas foram imobilizadas e examinadas, sendo encaminhadas ao Hospital Dr. Osvaldo Diesel em Três Coroas.



No domingo (14), por volta das 09h, a guarnição canelense realizou o resgate de uma cadela da raça Labrador que havia caído em uma ribanceira de 50 metros. No local foi realizado exames preliminares na animal, que não apresentou ferimentos aparentes e não estava debilitada. O resgate foi um sucesso e a cadela foi devolvida ao dono.

Às 12h15min, a guarnição gramadense realizou o socorro de uma pessoa que havia ficado presa em um elevador. Pouco tempo depois de estar no local, o técnico da empresa de elevadores chegou e auxiliou na abertura. A vítima estava consciente e calma, sendo retirada em segurança.

Às 14h50min, a guarnição de resgate atendeu uma ocorrência de queda em via pública. Chegando ao local, a vítima estava consciente e com sinais vitais estáveis, apresentando apenas um corte no supercílio direito. Após a limpeza do ferimento foi realizado o curativo e encaminhamento ao HASM.