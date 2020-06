Continua depois da publicidade

Paciente estava internado em Caxias do Sul em tratamento contra câncer

Toggle navigationconteúdo principalVocê está em: Início / ImprensaNotícias15/06/2020

Secretaria de Saúde e Assistência Social

Estado notifica 1ª morte por COVID-19 em Nova Petrópolis

Paciente estava internado em Caxias do Sul em tratamento contra câncerCOMPARTILHAR NOTÍCIA

A Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul divulgou, nesta segunda-feira, dia 15 de junho, a primeira morte pelo novo coronavírus – COVID-19 em Nova Petrópolis. O atestado de óbito do paciente, no entanto, declara que a causa da morte foi linfoma não Hodgkin, doença contra a qual o homem de 40 anos lutava desde 2014, e que voltou a se manifestar no ano passado.

O paciente, que estava internado em Caxias do Sul desde 30 de maio, em tratamento contra um câncer no sistema linfático, foi testado para COVID-19 no dia 9 de junho. A testagem foi realizada durante a internação hospitalar e a contaminação pelo novo coronavírus ocorreu dentro da casa de saúde. O paciente estava positivo para o novo coronavírus, mas, morreu no último sábado, 13 de junho, em virtude do câncer, conforme atestado de óbito.

A investigação do caso foi realizada por Caxias do Sul porque o paciente estava internado na cidade. A Secretaria de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis recebeu a notificação deste, que é o quinto caso positivo no Município, somente quando ocorreu o óbito do paciente.

Nova Petrópolis já iniciou a investigação epidemiológica nos familiares e contactantes. Três testes rápidos já foram aplicados e todos resultaram negativo para COVID-19. Mesmo assim, todos foram orientados a permanecer em quarentena. Como o paciente já estava internado desde 30 de maio, sem receber visitas em função do estágio terminal do câncer, a possibilidade de transmissão é muito baixa, de acordo com a equipe epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.

A cidade registra 5 casos de Coronavírus nesta quinta (15).

Foto: reprodução