Gramado defende ações regionais para mudança de bandeira

Continua depois da publicidade

O Gabinete de Crise da Prefeitura de Gramado esteve reunido na tarde deste domingo para debater o impacto do decreto do Governo do Estado que classificou o município na cor vermelha, dentro do Plano de Distanciamento Controlado do RS. A partir de hoje, Gramado e toda a Serra estão na bandeira vermelha, o que motiva mais restrições às atividades econômicas. Até agora, a região estava na classificação laranja. O Gabinete é presidido pelo secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Anderson Boeira.

Depois de reunir informações das diversas secretarias que integram o Gabinete de Crise e das próprias entidades empresariais, ficou decidido que toda e qualquer decisão deve ser tomada de forma conjunta pelos municípios e entidades da Região das Hortênsias. Uma das primeiras ações neste sentido será a reunião da Associação dos Municípios – Amserra, que ocorre na manhã desta segunda-feira, dia 15, em Gramado. Paralelamente está sendo agendada uma reunião com o governador do Estado, Eduardo Leite, para sensibilizá-lo com relação ao impacto econômico desta decisão na cadeia turística. A intenção é que a Região das Hortênsias mantenha-se classificada na bandeira laranja, que é bem menos restritiva.

Até não se conseguir a mudança de classificação, a orientação às empresas é que seja cumprido o decreto estadual, que se sobrepõe a todos os decretos municipais editados até agora.

Para o Prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, a pretensão do município é que o governo do Estado se reúna com o Gabinete da Crise Estadual. “Esperamos que o governo do Estado crie condições para que a gente se destaque no cenário geográfico onde estamos e nos enquadre em outra perspectiva.; Não podemos ser punidos por agirmos de acordo com a lei. Então é essa a sensibilidade que a gente quer buscar do governo estadual. Com relação a Gramado, tendo em vista a superioridade hierárquica do governo estadual, atenderemos todas as ordens oriundas do Governo do Estado”, afirma.

MAIS RIGOR

Apesar de o município não ter contribuído para esta reclassificação regional (de laranja para vermelha), o Gabinete de Crise entende que devem ser adotadas medidas de conscientização quanto ao uso de máscaras e distanciamento, principalmente por parte dos visitantes. A fiscalização será mais intensa, também, nos estabelecimentos para o cumprimento das regras de lotação e distanciamento. Também devem ser reforçados pedidos de apoio aos órgãos de trânsito e segurança estaduais na fiscalização do cumprimento do decreto estadual. Entre os órgãos que serão contatados estão o Daer, Polícia Rodoviária Estadual e Brigada Militar.

Na reunião do Gabinete de Crise, o setor econômico estava representado pela Agência Visão de Desenvolvimento. Ao todo, são onze entidades empresariais representadas, que reúnem mais de 800 associados.

Foto: Fernanda Fauth