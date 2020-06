Prefeitos da Serra falam com Leite e pedem a abertura da Região

Continua depois da publicidade

O Prefeito de Canela Constantino Orsolin representou a Amserra – Associação dos Municípios de Turismo da Serra na videoconferência promovida pelo Governo do Estado no fim da tarde desta segunda-feira, dia 15.

Prefeitos de outros municípios da região de Caxias do Sul, que passaram a ter bandeira vermelha, segundo o decreto publicado pelo governador Eduardo Leite, no último dia 13, se manifestaram, apresentando dados de suas cidades, buscando convencer o Governador Leite de que alguns municípios não devem estar com bandeira vermelha, já que contam com poucos ou nenhum caso de covid-19 e que estão respeitando todos os protocolos para evitar o contágio da doença.

Foi unanimidade entre os prefeitos que o Decreto deve ser revisado e todos demonstraram grande preocupação em relação à economia.

Canela, Gramado, Nova Petrópolis e Picada Café, que são municípios da Amserra, estão na região de Caxias pelo Distanciamento Controlado, com a bandeira vermelha e contam com o comércio e o turismo como fontes de economia.

Os prefeitos estão preocupados com a situação do empresariado, que não estão conseguindo ter saúde financeira; do desemprego que não para de aumentar; e, as próprias prefeituras que estão faturando quase nada e daqui a pouco terão problemas para financiar o sistema de saúde de seus municípios.

Orsolin afirma que “na reunião os Prefeitos da Serra foram muito veementes na colocação dos municípios e, principalmente com os dados apresentados pelo Governador que não conferem com a realidade apresentada em cada município.”

Schamberlaen José Silvestre, prefeito de Cambará do Sul e presidente da Amserra reafirma: “espero que o Governo do Estado recepcione a demanda realizada pela associação e busque uma alternativa de minimizar essa situação”.

Foto: Reprodução