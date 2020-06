Canela – Moradores do Distrito Industrial e região podem agendar consultas médicas no Cadie

Continua depois da publicidade

Para facilitar o acesso as consultas médicas e diminuir a necessidade de deslocamento dos pacientes, a Secretaria de Saúde de Canela oferece um atendimento diferenciado aos moradores do bairro Distrito Industrial e região.

Todas as terças-feiras pela manhã são disponibilizados atendimentos médicos de clínico geral para a comunidade na estrutura do Centro de Atenção e Desenvolvimento Integral ao Estudante (Cadie), que fica localizado na Rua Júlio Travi, nº 1.500, no Distrito Industrial.

No entanto, para solicitar o serviço os moradores devem realizar agendamento com no mínimo um dia de antecedência, pelo telefone (54) 3282.5120, ramal 332.

Foto: Divulgação