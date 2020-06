Eduardo Leite promete diminuir período de bandeira e estudará possibilidade de criação de microrregião

Continua depois da publicidade

O Prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, esteve reunido na tarde desta terça-feira (16), com o governador do Estado, Eduardo Leite, no Palácio do Piratini, em Porto Alegre. Na ocasião ele representou os prefeitos da Amserra, que desejam que a cor da bandeira seja alterada, de vermelha para laranja ou até mesmo amarela. Também estiveram presentes o prefeito de Bom Princípio, Fabio Persch, e os deputados estaduais Carlos Búrigo, Tiago Simon e Elton Weber.

Durante a reunião, os representantes trouxeram dados e medidas que vêm sendo feitas nos municípios, em prol do controle de propagação do coronavírus, além das medidas de higienização e protocolos sanitários.

Ao fim do encontro, o governador do Estado prometeu antecipar o período de vigência da bandeira de 15 para 7 dias. Nesse prazo ele irá examinar a criação de uma microrregião, que passe a receber tratamento próprio.

“Fomos bem recebidos, mas o governador está cauteloso em relação aos últimos números do Covid-19, os quais não envolvem Gramado, cuja atuação não pode ser criticada desde o surgimento da pandemia até os dias de hoje. Mas vamos aguardar a promessa realizada de reexaminar a questão das microrregiões e a reclassificação das bandeiras”, comenta o prefeito Fedoca.

Foto: Fernanda Fauth.