Fedoca diz que Gramado e região merecem atenção diferenciada

Os prefeitos da Região das Hortênsias, reunidos na manhã desta segunda-feira (15), no auditório da Prefeitura de Gramado, vão encaminhar uma correspondência ao governador do Estado, Eduardo Leite, solicitando a reclassificação das cidades de Gramado, Canela, Nova Petrópolis e Picada Café, que foram incluídas na bandeira vermelha, dentro do Plano de Distanciamento Controlado do RS. As quatro cidades pertencem à macrorregião da Serra, junto com Caxias do Sul e Bento Gonçalves, entre outras. Já São Francisco de Paula e Cambará do Sul estão incluídas em região classificada na bandeira amarela, e Santa Maria do Herval pertence a outra região que está na bandeira laranja.

Pelas características econômicas e turísticas comuns, pela reduzida incidência de casos de coronavírus (comparado com outras cidades da região serrana) e pelas ações preventivas que vêm desenvolvendo, os municípios reivindicam a reclassificação inclusive para a bandeira amarela, se possível. O prefeito de Cambará do Sul e presidente da Amserra, Schamberlaen José Silvestre, comandou a reunião extraordinária que teve as presenças dos deputados estaduais Elton Weber e Carlos Búrigo.

“Estamos pedindo o reexame da classificação, não por entendermos que somos mais ou menos do que os outros municípios. Somos diferentes. E é essa diferença que queremos ver reconhecida pelo governo estadual”, afirmou o prefeito Fedoca Bertolucci. Ele espera a compreensão do governo do Estado “porque as empresas se organizaram com seus insumos, colaboradores e clientes e não podem estar a mercê de decisões surpreendentes”. Para o prefeito, Gramado flexibilizou as atividades “seguindo protocolos rígidos e inflexíveis”.

Foto: Ilton Muller