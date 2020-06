Gramado – MP determina que Executivo cumpra decreto estadual sobre bandeira vermelha

Continua depois da publicidade

Desde segunda-feira (15), Gramado e mais 48 municípios da região da Serra estão classificados na bandeira vermelha no Modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado.

Na manhã desta terça-feira (16), a Prefeitura de Gramado foi notificada pelo Ministério Público local, para que o município cumpra o que prevê na bandeira vermelha, faça as adequações das normas municipais e execute fiscalizações de acordo com o decreto estadual. Na mesma correspondência, o promotor de Justiça, Max Guazzelli, alerta que um decreto municipal somente terá validade se for “mais restritivo” do que o decreto estadual. O Ministério Público, alerta, ainda, que o eventual descumprimento das medidas determinadas pelo Modelo de Distanciamento Social Controlado do Estado do Rio Grande do Sul “poderá ensejar a responsabilização do gestor público por crime de responsabilidade”.

Os fiscais da Prefeitura de Gramado estão orientando as empresas para o cumprimento deste regramento estadual, com orientação, notificação em caso de descumprimento e até autuação e possibilidade de cassação do alvará se for mantido o desrespeito ao decreto.

RESTRIÇÕES

Nos links abaixo, confira as restrições:

Setor Industrial – https://www.gramado.rs.gov.br/noticias/veja-como-fica-o-setor-industrial-com-gramado-na-bandeira-vermelha

Comércio – https://www.gramado.rs.gov.br/noticias/confira-como-fica-a-situacao-do-comercio-durante-a-bandeira-vermelha-no-municipio

Serviços – https://www.gramado.rs.gov.br/noticias/saiba-quais-servicos-podem-funcionar-ou-nao-durante-a-bandeira-vermelha

Restaurantes e Hotelaria – https://www.gramado.rs.gov.br/noticias/entenda-como-fica-a-situacao-de-restaurantes-e-hotelaria-com-gramado-na-bandeira-vermelha

Foto: Divulgação