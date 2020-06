Gramado – Secretaria Municipal de Turismo divulga perfil dos visitantes no feriadão

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal de Turismo, através da Central de Informações Turísticas, apresentou na tarde desta segunda-feira (15), dados e perfil dos viajantes que estiveram por Gramado durante o feriado de Corpus Christi e final de semana de Dia dos Namorados.

Conforme as estimativas, 100% dos visitantes não adquiriu pacotes turísticos, e 88% vieram com o próprio carro. Confira abaixo o resultado da pesquisa:

– Perfil: 43% dos visitantes eram gaúchos, 36% catarinenses, 9% paranaenses e 7% paulistas;

– 84% do público ficou em hotéis e 3% em locações de imóveis por temporada;

– 3 a 4 dias foi a permanência de 58% do público durante o feriado;

– 13% não adquiriu pernoite;

– 59% eram casais, 16% famílias com crianças, 14% viagem com amigos e 9% famílias com jovens;

– A predominância foi de jovens, 49% de 25-34 anos e 30% de 35-44 anos;

– 87% vieram com o próprio carro, 6,4% locaram carro e 6,4% andaram a pé;

– 53,7% de ocupação hoteleira estimada (fonte: Sindtur Serra Gaúcha)

– 100% sem pacotes turísticos.

Estes dados reforçam que Gramado é um dos destinos preferidos dos viajantes. O secretário de Turismo, Rafael Carniel de Almeida, relata que, nesse momento em que vivemos, a corresponsabilidade do turismo é de todos. “Na retomada, queremos em Gramado tão somente o público que se identifica com a nossa proposta de turismo responsável: a cidade está à disposição para quem respeita o uso de máscaras e preza pelos cuidados de saúde. Essa é a nossa condição”, afirma, complementando: “Entrar e caminhar na cidade de Gramado sem usar máscara, além de ser uma infração ao nosso decreto e ao decreto estadual, tem sido visto como desrespeito e hostilidade à população da cidade. Desta forma, se alguém for abordado na rua com um pedido para que coloque a máscara, deverá fazê-lo como sinal de respeito e jamais desacatar o pedido, seja de um fiscal, seja de qualquer cidadão, gramadense ou não”, finaliza.

Foto: Fernanda Fauth