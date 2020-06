Nova Petrópolis – Polícia Civil indicia quatro pessoas por incêndio na Pedra do Silêncio

Continua depois da publicidade

Após quase um mês de investigações, a Polícia Civil identificou e indiciou quatro pessoas pelo incêndio florestal no local conhecido como Pedra do Silêncio. O fogo começou no dia 26 de abril e foram necessários cerca de oito dias de trabalho dos Bombeiros Voluntários, que ainda contaram com o apoio de um helicóptero da Polícia Civil e ajuda da população, até que o fogo fosse completamente apagado.

O Delegado Camilo Pereira Cardoso indiciou os quatro por crime ambiental ao provocar incêndio em mata ou floresta. Eles podem sofrer uma pena de seis meses a quatro anos de detenção e multa, caso sejam condenados.

O local onde fica a Pedra do Silêncio é área particular e não pode ser acessado sem autorização do proprietário. Devido ao fogo, a fauna e a flora do local foram imensamente danificadas e levarão tempo para se recuperar.