Turistas e canelenses foram foco de ações no combate à Covid-19

A Prefeitura de Canela, por meio das Secretarias de Saúde e Turismo, promoveu ações durante o feriado de Corpus Christi, com o objetivo de conscientizar canelenses e também os turistas que visitaram a cidade sobre a importância de serem adotadas medidas de prevenção à Covid-19. A Trupe da Saúde e da Cultura, como foi denominado o grupo, foi composta exclusivamente por artistas locais que percorreram parques, restaurantes e pontos turísticos no Centro da cidade, passando mensagens de conscientização de forma alegre e descontraída.

Os artistas também disponibilizavam álcool gel para passar nas mãos dos turistas e ainda ofereciam máscaras aos visitantes que não possuíam a etiqueta respiratória. “Já tínhamos promovido várias barreiras sanitárias com foco nos moradores, inclusive com a distribuição de mais de 40 mil máscaras. E neste último feriado, devido a movimentação turística, foi a vez de repassarmos informações diretamente aos visitantes! É uma forma de preservarmos a saúde dos turistas e da nossa população”, avalia a secretária de Saúde, Patrícia Valle.

VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS

Além dos cuidados com a saúde a ação também serviu para valorizar e incentivar os artistas canelenses em um período em que a classe cultural está sendo diretamente afetada pela pandemia. “A maior parte dos turistas está se cuidando e nossa missão é reforçar isso através da música e da arte. Nos sentimos acalentados e abraçados pela Prefeitura por nos dar esta oportunidade de trabalhar pela nossa cidade”, comentou o artista Luiz Alves.

Já o secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches, destaca que Canela recebeu os visitantes no último feriado de forma consciente. “Sabemos a importância da prevenção e nos preocupamos com a saúde dos canelenses e dos turistas. Foi uma ação que deu certa e vamos repetir em outras oportunidades”, frisa o secretário Ângelo Sanches.

O prefeito Constantino Orsolin parabenizou as duas secretarias envolvidas na ação pela criatividade. “A arte sensibiliza e mexe com o sentimento das pessoas! Temos que trabalhar forte a prevenção e manter atenção total com esta doença”, comentou o chefe do Executivo.

Fotos: Divulgação