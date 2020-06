Canela – Homem é preso por roubo a hotel

Continua depois da publicidade

Criminoso portava uma réplica de arma de fogo

Na madrugada de quarta-feira (17), por volta das 01h15, a Brigada Militar de Canela foi informada, via 190, sobre um roubo tentado em um hotel na Av. Don Luiz Guanella, Bairro Remanso.

Conforme o comunicante um indivíduo moreno usando máscara de cor verde, em uma bicicleta com cesto na frente, chegou armado e rendeu o dono do estabelecimento, porém não logrando êxito.

Diante das informações, inclusive com as características das vestimentas, as guarnições realizaram buscas, juntamente com a Força Tática, do 1º BPAT, que abordou o suspeito na Avenida Osvaldo Aranha, na área central. Em revista pessoal ao indivíduo, já conhecido das guarnições pela sua vasta ficha criminal, foi encontrado em sua cintura simulacro (réplica) de arma de fogo.

O acusado de 29 anos, com antecedentes por furtos, receptação e roubos, foi reconhecido pela vítima, com certeza, como sendo o autor do crime. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela.