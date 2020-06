Canela – Reunião para alinhamento de trabalho com agentes de saúde

Continua depois da publicidade

A secretária de Saúde de Canela, Patrícia Valle e a secretária Adjunta da pasta, Milena Santos, receberam agentes de saúde do município na manhã desta quarta-feira (17), na sede da secretaria, para uma reunião de alinhamento de trabalho. Este foi o primeiro encontro da secretária Patrícia Valle com uma equipe específica e novas reuniões serão realizadas nos próximos dias com profissionais de outros setores.

Na ocasião, a secretária Patrícia Valle repassou algumas orientações aos agentes de saúde, explicou sua metodologia de trabalho e destacou a importância destes profissionais na estrutura da saúde do município. “Vocês são primordiais, pois são a linha de frente da saúde, o primeiro contato com a nossa comunidade. Estamos aqui para oferecer o suporte necessário para que desenvolvam seu trabalho com tranquilidade e segurança”, comentou Patrícia.

PREVENÇÃO À COVID-19

Na sequência a enfermeira epidemiologista Marta Vaccari Batista fez uma explanação para os agentes de saúde, repassando dicas e orientações com foco na prevenção da Covid-19. “Neste momento é fundamental que não entrem nas casas e, em caso de sintomas de gripe em pacientes, comuniquem imediatamente as enfermeiras”, alertou Marta, lembrando também dos cuidados pessoais. “Usem sempre os equipamentos de proteção individual e o álcool gel. Não queremos que levem o vírus para suas casas e nossa cidade precisa do trabalho de todos vocês”, finalizou Marta.