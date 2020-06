Na contramão da crise empresa de Gramado recebe 600 cadastros interessados em franquia

Continua depois da publicidade

Em menos de dez dias de operação em Gramado, a The Waffle King já recebeu cerca de 600 cadastros de interessados em franquia vindos do Brasil, Estados Unidos e Europa. A The Waffle King, é nada menos que o primeiro fast-food de waffle do Brasil e América Latina. “Nosso modelo de negócio foi desenvolvido nos últimos dois anos, onde estruturamos marca, projeto arquitetônico, equipamentos, insumos, receitas, processos de produção, sistema rápido de atendimento, treinamentos e especificamos as funções”, conta Anderson Suriz, empresário e idealizador.

Modelos de Franquia:

– Franquia de loja com cardápio completo o investimento inicia a partir de R$ 500 mil.

– Quiosques express com cardápio reduzido o investimento inicia a partir de R$ 89 mil.

“Na contramão da crise tivemos todo este retorno de interessados e a cada dia recebemos mais investidores em busca de um modelo de negócio diferenciado”, avalia Suriz.

Na próxima semana a empresa estará lançando modelos de equipamentos e mix para sorveterias e cafeterias. “Vamos produzir e vender estes equipamentos e mix de insumos, o Brasil e o mundo poderão adquirir, serão insumos prontos para mix de um tipo de waffle”, comemora Anderson.

A The Waffle King é um modelo de negócio que pode ser implantado em todas as partes do mundo.

www.thewaffleking.com.br

Informações e contato do fundador: (54) 9.8166-7133.

Fotos – divulgação/The Waffle King