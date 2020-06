Vestibular de Inverno da UCS tem inscrições até dia 26

Continua depois da publicidade

A Universidade de Caxias do Sul tem inscrições abertas para o Vestibular de Inverno até o próximo dia 26 de junho, com prova de redação no dia 28, on-line, às 13h30. As inscrições são pelo site ucs.br, onde também são encontradas opções de graduação EaD.

No Campus Universitário de Região das Hortênsias, o processo disponibilizará vagas para os bacharelados em Direito, Administração, Nutrição e Ciências Contábeis; e para os tecnólogos em Hotelaria, Gastronomia, Gestão Comercial; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira e Marketing.

Os futuros acadêmicos encontrarão todo o suporte para se qualificar para a vida profissional, com salas de aula, auditório, laboratórios de informática, biblioteca física, além de terem acesso a um dos maiores acervos do país de consulta a obras on-line pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem. Além disso, terão encontros ministrados por professores mestres e doutores com ampla experiência de mercado.

A UCS tem cada vez mais se destacado como uma instituição de referência no Ensino Superior. Em fevereiro deste ano, por exemplo, foi novamente citada pela revista britânica Times Higher Education (THE) como uma das melhores universidades dentre seis países de economia emergente avaliados.

Na ocasião, a UCS sagrou-se a terceira melhor instituição de ensino entre as privadas e comunitárias, ocupando a 13ª posição entre as 46 universidades brasileiras analisadas. Na relação, a esteve, ainda, entre as quatro melhores universidades gaúchas, das sete do RS constantes na lista. Antes, em 2019, a Times Higher Education havia relacionado a UCS entre as 150 melhores universidades da América Latina e do Caribe.

Esses méritos também são fruto do papel da UCS Hortênsias. Desde sua atuação com o curso de Hotelaria no final dos anos 80 em Canela, de lá para cá outras opções se somaram, contribuindo sobremaneira para a formação de inúmeros profissionais nas áreas nas quais são oferecidos não só cursos de graduação como de especialização e mestrado, fora os de qualificação e aperfeiçoamento. Este ano, o campus celebra os 20 anos de implantação do curso de Direito, que já formou 647 bacharéis.