Gramado – 5ª etapa da revitalização da Av. Borges de Medeiros é concluída

A 5ª etapa de revitalização da Av. Borges de Medeiros foi concluída no início deste mês de junho. A obra foi executada no trecho entre a Praça Leopoldo Rosenfeld (Rótula das Bandeiras) e a rótula de intercessão com a Rua João Alfredo Schneider.

O prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, foi acompanhar na tarde desta quarta-feira, dia 17, o resultado da revitalização, junto da secretária de Governança e Desenvolvimento Integrado, Simone Bender, e da secretária de Obras e Serviços Urbanos, Simone Cazu. “Essa 5ª etapa foi extenuante, na medida que tivemos sérios problemas com a 4ª etapa, a qual recebemos como terminada, mas que depois se viu que estávamos longe de concluir. Com recursos próprios, conseguimos encerrar o contrato com a Caixa Econômica Federal, a ponto de se estar na fase de prestação de contas. Por mais um erro de projeto, a Prefeitura instalará o cabeamento do trecho e fará a iluminação dos postes com recursos próprios”, afirma.

A instalação do cabeamento subterrâneo e a retirada dos postes será executada pela RGE. A Prefeitura, no momento, está providenciando os cabeamentos para a iluminação dos postes.

“Mais uma obra importante de revitalização e de infraestrutura turística está sendo concluída. Agradecemos a compreensão de todos, principalmente dos comerciantes e empreendimentos do entorno, que sentiram diariamente os contratempos, mas que agora poderão desfrutar desta bela obra”, afirma a secretária de Governança e Desenvolvimento Integrado, Simone Bender.

Sobre a 5ª etapa

A obra havia iniciado em março de 2018, conforme contrato 202/2017 firmado através de Processo Licitatório de Concorrência, nº 04/2017. Nesta obra foram executados serviços como infraestrutura de rede subterrânea de energia elétrica, iluminação pública e telefonia; recapeamento asfáltico, com execução de novos meios-fios; passeios públicos em basalto (padrão Av. Borges de Medeiros); e urbanização, com postes decorativos, sendo 16 grandes e 31 pequenos, 35 vasos cerâmicos e grelhas para árvores.

O valor de investimento principal tem origem de recurso federal, no valor de R$ 4,5 milhões de reais. A prefeitura de Gramado, em contrapartida, entrou com recursos no valor de R$ 315.325,06 reais.

Resolução de problemas da 4ª etapa

Neste contrato estava prevista a execução dos serviços da 5ª etapa. Porém, durante a execução da 4ª etapa (anterior a esta), uma caixa de energia subterrânea localizada próxima ao limite entre a 4ª e 5ª etapa não foi executada. Dessa forma, foi necessário adicionar no contrato serviços para a ligação da rede de energia subterrânea entre a 4ª e 5ª etapa, de modo a permitir a funcionalidade da obra. Sobre o motivo pelo qual os postes da 4ª etapa ainda não foram retirados, conforme a secretária Simone Bender, o município de Gramado recebeu nos anos de 2014, 2015 e 2016 diversas notificações da RGE através dos relatórios de inspeção, solicitando que as não conformidades da obra civil fossem sanadas antes da pavimentação, pois o projeto executado estava em desacordo com o aprovado pela RGE. “Lamentavelmente não foram tomadas as providências necessárias pela gestão anterior, o que hoje acarretaria em abrir novamente a via para fazer os consertos”, comenta Simone.

Fotos: Carlos Borges