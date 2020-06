Grupo autônomo realiza campanha para mudança de bandeira das Hortênsias no Distanciamento Controlado

Continua depois da publicidade

Um grupo denominado I3, formado por empresários, profissionais liberais, funcionários públicos, entre outros, está realizando uma campanha para bandeira única para as Hortênsias e abertura dos serviços e comércios não essenciais da Região.

“Se você é favorável a criação de uma bandeira para monitoramento de COVID-19 apenas para os municípios da Região das Hortênsias, ajude a viralizar este vídeo. Precisamos que nosso esforço no combate a pandemia seja reconhecido”, é a chamada realizada para o grupo.

O grupo confeccionou um documento e um vídeo para conscientizar a população e sensibilizar o Governo do Estado do RS.

“A ciência é cometida por erros, mas por erros úteis a serem cometidos, porque pouco a pouco, eles levam à verdade”

Julio Verne

O presente documento tem por objetivo apresentar uma defesa dos municípios componentes da região das hortênsias, com a finalidade de separarmos tais entes da REGIÃO COVID CAXIAS DO SUL.

Em virtude do trabalho integrado dos municípios de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e Linha Nova, foi possível alcançar um dos mais baixos índices de incidência de COVID-19 em todo o estado do Rio Grande do Sul.

Salientamos que, fomos a primeira região que determinou o fechamento de toda a hotelaria, dos parques e espaços de turismo que compõem a ampla rede de atrativos de nossos municípios. Tal medida proporcionou a redução a praticamente zero da circulação turística em nossa região. Paralelo a isso, ocorreu também o fechamento de todo o comércio, de bares e restaurantes por um período que variou de 14 dias, chegando a quase 60 dias para a maioria do setor hoteleiro, por exemplo.

Diversas campanhas de conscientização foram realizadas em conjunto pelos municípios, com destaque para a publicação de material educativo desenvolvido por parceiros voluntários. Tal material levou a assinatura de todos os municípios componentes da AMSERRA, sendo uma ação pioneira e de amplo alcance.

Apesar de termos baixíssimos índices de ocorrência de casos de COVID-19, compreendemos que nossa vocação turística traz um risco inerente muito forte, dado que a atividade turística pressupõe a vinda de pessoas dos mais diversos recantos do estado, do país e do mundo. Pensando nisso, os municípios da Região das Hortênsias elaboraram uma série de iniciativas já implantadas e, em implantação, que buscam assegurar que os números de casos de COVID-19 se mantenham baixos e que, o turista que decidir por nos visitar, tenha a segurança de que estamos trabalhando dentro dos mais rígidos protocolos de segurança sanitária existentes no mundo.

Destacamos aqui algumas das medidas que foram tomadas pela região com este intuito:

• Aumento do número de leitos de UTI no hospital Arcanjo São Miguel de 10 leitos, para 18 leitos;

• Aquisição de respiradores por parte dos hospitais de Gramado (31 respiradores), Canela (6 respiradores) e Nova Petrópolis (6 respiradores);

• Mobilização junto a rede hoteleira, buscando acordos de cooperação para, em caso de um agravamento da pandemia, da utilização destes estabelecimentos como áreas de isolamento de pacientes infectados ou suspeitos.

• Realização de campanhas de esclarecimento sobre medidas preventivas com relação a utilização de máscaras, limpeza e desinfecção das mãos e superfícies;

• Implementação da plataforma smart-tracking para rastreamento de usuários e possíveis casos positivos de COVID-19;

Apesar de todas estas medidas que, aliadas as iniciativas de operadoras de turismo e estabelecimentos comerciais dos mais variados tipos, sabemos que ainda temos muito a melhorar e citamos duas áreas que, podem e devem avançar e assumimos o compromisso de colaborar com o estado do Rio Grande do Sul e implementar tais medidas.

• Melhora na fiscalização do uso de máscaras em locais de ampla circulação e uma maior restrição das atividades que gerem aglomeração, especialmente nas áreas públicas de hotéis e restaurantes;

• Aperfeiçoamento das medidas de distanciamento social e implementação de protocolos de segurança visando prevenir as aglomerações em decorrência do amplo afluxo de turistas que procuram nossa região em períodos como feriados, datas festivas e finais de semana;

• Implementação de ferramentas mais eficientes de quarentena e isolamento de pacientes e turistas suspeitos ou com testagem positiva para COVID-19;

• Implantação de um sistema de contact-tracing nos moldes dos utilizados em países com Alemanha, Australia e Estados Unidos. O rastreamento dos contatos tem se mostrado uma ferramenta essencial na retomada das atividades econômicas pois, permite, mediante o diagnóstico de qualquer novo caso, o isolamento de potenciais contaminados e a contenção do vírus.

Em vista de tudo isso, temos uma proposição a fazer, mesmo sabendo da responsabilidade inerente que traria tal alteração para nossa região. A criação de uma Região Covid19 própria, denominada Região das Hortênsias.

Os municípios que hoje pertencem a região COVID19 de Caxias do Sul e pertencem a AMSERRA são os de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e Linha Nova. A população total desta região, segundo os dados da página de internet do estado do Rio Grande do Sul é de 112.889 habitantes. A população de idosos é de 17,9%, perfazendo um total de 16896 habitantes. Se levarmos em conta apenas os leitos de UTI do hospital Arcanjo São Miguel, na cidade de Gramado, teríamos 18 leitos, perfazendo o número de 1 leito de UTI para cada 6272 habitantes, número acima do preconizado pela Organização Mundial da Saúde. O total de respiradores em nossa região seria de 31 respiradores, ou seja, uma capacidade que, se não é a ideal, é acima de quase todas as regiões COVID atuais de nosso estado. A região vizinha de Taquara, R06, possui 228.092 habitantes e 15 leitos de UTI, perfazendo um total de 1 leito para cada 15206 habitantes, apenas a título de exemplificação.

O número de leitos COVID fora de UTI adulto somariam, nos três hospitais da região, um total de 75 leitos, um leito para cada 1.505 habitantes. Se olharmos para a região de Taquara, R06, que possui um leito para cada 1.341 habitantes, verificamos que os números são muito próximos e condizentes com a atual necessidade diante desta pandemia.

Por fim, destacamos a integração nas ações das prefeituras das cidades, tanto em questões sanitárias, como econômicas. A AMSERRA se tornou uma associação que serve de amálgama para a região, possibilitando um amplo contato entre os entes municipais e a coordenação das mais diversas ações nas áreas de saúde, turismo e economia.