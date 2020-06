Defensoria Pública do Estado divulga aviso de utilidade pública sobre questões do Auxílio Emergencial

Defensoria Pública do Estado divulga aviso de utilidade pública sobre questões do...

Continua depois da publicidade

Aviso de utilidade pública sobre o auxílio emergencial

Nos últimos dias, após entrevista concedida pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informando que as pessoas que tiveram o auxílio emergencial negado procurassem a Defensoria Pública da União para fazer a contestação, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul tem recebido em seus canais de comunicação milhares de ligações e mensagens relacionadas a indeferimentos do pedido.

A Defensoria Pública do Estado ressalta que não atua nesse caso, pois trata-se de competência da Justiça Federal. A orientação é que as pessoas busquem atendimento nas unidades da Defensoria Pública da União.

O órgão federal também possuiu um site para esclarecer dúvidas e informar os endereços de atendimento, que é o https://www.dpu.def.br/endereco-rio-grande-do-sul.

Em Porto Alegre, os telefones da DPU são: (51) 3216-6903 | (51) 3216-7109. Os demais telefones podem ser consultados nesse site.

Além disso, o governo federal também disponibilizou um portal para que as pessoas busquem mais informações sobre o auxílio. É o https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/

O benefício financeiro de R$ 600,00 reais é destinado a trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus.