Final de semana será marcado por barreiras sanitárias nas entradas do município

As Secretarias Municipais da Saúde e de Trânsito e Mobilidade Urbana, visando maior segurança em saúde, tanto para os moradores, quanto para os visitantes, farão barreiras sanitárias durante o final de semana. O objetivo é evitar a propagação do coronavírus (Covid-19) no município.

As barreiras ocorrerão no sábado e no domingo, das 09h às 12h e das 13h às 16h.

Sobre as barreiras

As barreiras sanitárias têm o intuito de informar os visitantes sobre a situação na cidade. Uma ocorre na Avenida Borges de Medeiros, junto ao Lago Joaquina Rita Bier, e outra próxima ao posto da Polícia Rodoviária Estadual.

Na abordagem, profissionais de enfermagem entrevistam os ocupantes dos veículos, questionando sobre a procedência deles, se tiveram sintomas gripais nos últimos dias, se tiveram contato com uma pessoa que teve coronavírus, entre outras perguntas. Além da entrevista é feita a medição de temperatura com um termômetro infravermelho que faz a aferição na testa. Quem apresentar temperatura superior a 37,8 será encaminhado a atendimento médico.

As pessoas são orientadas, também, a usarem máscara em locais públicos, fazerem a higienização recorrente das mãos com álcool gel, além de evitarem aglomerações.

Foto: Carlos Borges