Gramado registra novo caso já curado de pessoa não residente

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) Gramado desta sexta-feira (dia 19 de junho) informa que até o momento foram realizadas 725 testagens para Covid-19 no município, sendo 712 resultados negativos e 13 casos positivos. 11 estão curados e dois em isolamento domiciliar.

No entanto, Gramado registrou hoje um caso positivo de um trabalhador temporário. O caso não consta no boletim, segundo o COE, porque ele vai ficar no município apenas 15 dias, retornando após para sua cidade em São Paulo. Ele foi diagnosticado já com cura, ou seja, no momento do exame já havia desenvolvido imunidade contra a doença.

Este boletim também atualiza os dados das síndromes gripais, registrando o monitoramento de 483 pessoas desde 23 de março.