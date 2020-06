Gramado – Secretaria do Meio Ambiente apresenta projeto do Parque da Gruta

Localizado no bairro Carniel, o Parque da Gruta é um dos seis parques municipais de Gramado. Com 4,7 hectares de área natural, constitui-se num importante reduto biológico, sendo necessário para o deslocamento de animais, usado como corredor por diversas espécies da fauna, como aves, primatas, marsupiais, canídeos, felinos e répteis.

O Parque possui significância ambiental destacada em decorrência de vários fatores, como a presença de Mata Atlântica, variedade de espécies da fauna e flora, paisagem privilegiada, além de estar na zona de amortecimento da primeira Unidade de Conservação Municipal, o Parque Natural Municipal dos Pinheiros.

O projeto está em construção e visa permitir o desenvolvimento de programas e projetos que promovem a inclusão social da comunidade local, além do favorecimento da conservação da fauna, flora e dos recursos hídricos. Assim, será aberto espaço para atividades recreativas, científicas, de educação, interpretação ambiental e turismo ecológico.

Há previsão de trilha, com cerca de 600 metros de extensão, mirantes para observação da paisagem, pontos de paradas com informações e curiosidades sobre a fauna e a flora, além da história e importância do parque ambiental.

Parte da infraestrutura do Parque da Gruta será construída com recursos provenientes de medida compensatória, exigida pela Secretaria do Meio Ambiente, tendo em vista o processo de licenciamento ambiental.

O acesso ao Parque se dará pela Rua João Carniel, número 1050, tendo como divisa a RS-245, as ruas Cândido Godoy e o município de Canela.

Contribuições na construção do novo espaço

A Secretaria do Meio Ambiente aguarda considerações pertinentes a construção deste novo espaço. Ideias sobre infraestrutura, atividades e projetos que poderiam ser desenvolvidos no local podem ser enviados para o e-mail: [email protected]

