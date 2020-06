Gramado: boletim registra um novo caso positivo de Covid-19

Continua depois da publicidade



O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) Gramado desta segunda-feira, dia 22, registra um novo caso positivo para Covid-19, no município. A pessoa reside em Gramado e trabalha em outro município. Ela apresentou sintomas gripais leves e realizou exame após ter contato com caso positivo no trabalho. Está em isolamento domiciliar junto com demais contatos intradomiciliares, que estão sem sintomas.

Outros dois casos que estavam em isolamento domiciliar já estão curados. Até o momento, Gramado contabiliza 14 casos positivos, sendo 13 curados e um em isolamento domiciliar.

O boletim apresenta 784 testagens para Covid-19, sendo 770 resultados negativos.

