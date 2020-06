Canela – Polícia Civil indicia por infração de medida sanitária preventiva

Continua depois da publicidade

Investigado não tomou medidas necessárias para evitar a disseminação do Coronavírus na cidade

A Polícia Civil de Canela concluiu nesta semana as investigações relativas à responsabilidade por não evitar que o coronavírus fosse disseminado em parte da cidade. O inquérito policial foi instaurado no mês de maio depois de uma ocorrência policial ter sido registrada pela Secretaria de Saúde de Canela, a qual manifestou à Polícia Civil preocupação em relação à conduta do investigado, o qual seria responsável por um grupo de empregados que, na cidade, apesar das orientações das autoridades sanitárias, não cumpriam o devido isolamento/distanciamento social. Ele não teria tomado as medidas necessárias.

O Delegado Vladimir Medeiros, responsável pelas investigações, juntou diversos documentos ao inquérito policial e ouviu investigados, concluindo que o indiciado foi responsável, através de sua conduta, por infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação do coronavírus em Canela. Os autos do inquérito policial foram remetidos ao Poder Judiciário.