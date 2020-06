DetranRS realiza leilão virtual de 950 veículos e sucatas

Continua depois da publicidade

O DetranRS realizará na próxima quarta-feira (24/6), às 10h, um leilão virtual no site www.arnoldoleiloes.com.br , abrangendo um Centro de Remoção e Depósito (CRD) de Gravataí e outro de Cachoeirinha.

A visitação pública dos lotes, quando é possível conhecer e examinar os bens, ocorre até a véspera do leilão virtual, das 9h às 17h, com agendamento prévio por meio dos telefones informados no item três do edital 40/2020.

Os depósitos organizarão a visitação de forma que não haja concentração excessiva de pessoas e sejam atendidas as determinações e recomendações dos órgãos responsáveis para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Caso necessário, o CRD poderá limitar o tempo de visitação por interessado com a finalidade de atender a todos sem que ocorram aglomerações.

No total, serão ofertados 950 itens retidos administrativamente nos depósitos da região e não reclamados pelos proprietários. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem (400) ou veículos com documentação (aptos para voltar à circulação, 550 no total). Os veículos com documentação não tem restrições policiais ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

Leilão virtual

A forma de realização do leilão virtual é bem parecida com a presencial. O leiloeiro estará em auditório fechado realizando o apregoamento dos lotes, sendo visto pelos arrematantes em vídeo. Os lances ocorrerão de forma on-line (em vez de cantar os lances, os arrematantes registrarão no site do leiloeiro). Será considerado vencedor o licitante que fizer a maior oferta aceita pelo leiloeiro, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote.

Também haverá opção de realização de pré-lance on-line, antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade serão anunciados a partir do maior lance registrado no sistema.