PDT de Canela confirma que terá candidatura própria a prefeito

Em nota oficial, enviado por e-mail, o PDT de Canela confirmou, na manhã desta terça (23), que terá candidato a prefeito de Canela. Confira:

O PDT de Canela confirmou através de seu presidente que terá candidatura própria a prefeito nas eleições municipais deste ano. O partido conta hoje com a maior bancada do legislativo canelense e tem até o momento o ex-secretário de Educação Gilberto Tegner, o “Tolão”, como pré-candidato. Reuniões virtuais estão sendo realizadas semanalmente e o plano de governo está sendo formulado com a participação da comunidade.

Nos últimos anos o PDT realizou um trabalho de reconstrução, que se consolida com os atuais cinco vereadores e o competente trabalho desenvolvido por Tolão na Educação. Ele conduziu a pasta até o início deste mês, quando precisou se desvincular do governo para concorrer, deixando como principais legados a implantação do ensino integral e a redução drástica na fila por vagas na educação infantil, inclusive recebendo reconhecimento da ONU.

A definição de quem será o candidato do PDT virá apenas nas convenções partidárias, após escolha pelo diretório do partido. De acordo com o calendário eleitoral, as convenções devem acontecer de 20 de julho a 5 de agosto – data que ainda pode mudar com um possível adiamento das eleições em razão da pandemia.

“Estamos trabalhando forte e vamos apresentar um projeto consistente para Canela. Temos um quadro qualificado no partido, formaremos uma nominata de respeito para a vereança e hoje somos uma alternativa de oposição ao atual governo. Estamos trazendo a comunidade para dentro do partido e queremos propor uma discussão ampla sobre o futuro de Canela”, destacou o presidente Gino Bazzan.

Foto: Reprodução