Nova Petrópolis – Dupla é presa com carro roubado e arma de fogo

Continua depois da publicidade

Na tarde de quarta-feira (24), por volta das 15 horas, uma ação da Brigada Militar resultou em uma importante prisão em Nova Petrópolis. Um homem e um menor que estavam rodando no município com um carro clonado (roubado) e armados com um revólver quando foram abordados e detidos.

Após troca de informações com Policiais Militares do Comando de Policiamento Metropolitano (COM), sobre um Peugeot 3008, roubado em Porto Alegre, no dia 01/04 deste ano, que possivelmente estaria circulando em Nova Petrópolis, com placas clonadas, a guarnição da Brigada Militar de Nova Petrópolis realizou buscas e visualizou o mesmo na Localidade de Arroio Paixão.

O carro foi abordado no momento que saía do endereço. Nele estava um homem de 23 anos, com antecedentes por furtos e roubos, e um adolescente infrator de 16 anos, ambos com endereço em Garibaldi. Em revista ao veículo foi encontrado um revólver, calibre 38, cinco munições intactas e duas buchas de maconha.

O capitão Lemartine Venzo, comandante da 1ª Companhia Gramado (onde o Pelotão de Nova Petrópolis está inserido), destaca a ação dos Policiais Militares: “Está é uma importante prisão, evitamos algo maior, pois com certeza estes indivíduos estavam preparando alguma ação criminosa na nossa área. Estamos intensificando o combate ao tráfico de drogas no município, com várias prisões de traficantes e apreensões de drogas. Sabemos que os criminosos buscam se instalar, principalmente em cidades tranquilas. Estamos atentos empregando estratégias de inteligência e repressão qualificada para reduzir os índices criminais e evitar que organizações criminosas se estabeleçam no município tirando a tranquilidade da comunidade.

Os dois foram conduzidos a delegacia onde foi registrada a ocorrência.