Polícia Civil de Canela intensifica investigações de crimes contra o patrimônio

Índices de furtos e roubos aumentaram nos últimos dias, mas a ação das polícias foi eficiente

A Polícia Civil de Canela intensificou as ações de investigação em crimes contra o patrimônio na cidade, concluindo importantes inquéritos policiais sobre furtos e roubos praticados recentemente. A cidade teve leve alta na ocorrência de delitos dessa natureza, especialmente com uso de violência ou grave ameaça às vítimas (roubos).

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, referiu que, embora o índice tenha apresentado leve alta no período, o trabalho da Polícia Civil foi exemplar, tendo a apuração dos criminosos em todos os casos investigados na cidade. A autoridade policial destacou, ainda, o trabalho conjunto com a Brigada Militar, que foi fundamental para o alcance dos resultados obtidos para a identificação de todos os envolvidos.

Dentre os crimes investigados, Medeiros informou sobre o roubo praticado contra um vendedor de algodão doce, que trabalhava na Rua Antonio Jardim, no Bairro Bom Jesus. O fato ocorreu na tarde do dia 14 de junho. O idoso, que vendia seus produtos, foi assaltado e agredido por três adolescentes, todos identificados. A Polícia Civil representou pela internação dos infratores, que respondem por roubo. O dinheiro roubado da vítima (cem reais) foi recuperado pelos policiais civis.

Em uma ocorrência registrada como tentativa de homicídio praticada na madrugada do dia 21 de junho, a Polícia Civil identificou e interrogou o acusado. A vítima recebeu ao menos dois golpes de faca e um de barra de ferro. As facadas atingiram o dorso da vítima. O golpe com a barra de ferro atingiu sua cabeça. Ela foi socorrida pelo SAMU, sendo levada ao Hospital de Caridade de Canela, onde está estável. A Polícia Civil trabalha com uma hipótese de briga entre os dois. A autoridade policial informa, ainda, o trabalho da Brigada Militar no atendimento da ocorrência, importante para a identificação do suspeito.

Em outro roubo, a Polícia Civil também identificou seus autores. Um vendedor de sanduíches foi abordado quando trabalhava em via pública, no final da tarde do dia 19 de junho. Ele estava no centro, na Rua Henrique Muxfeldt, quando foi abordado por criminosos, que o agrediram e roubaram seu celular. Os infratores também foram todos identificados pela Polícia Civil, que representará pela prisão preventiva de todos.

A Polícia Civil também identificou um autor de diversos furtos a residências na cidade. Ele, que tem vasto histórico de práticas similares, é apontado também como o autor de furto a uma residência no Bairro Bom Jesus, ocorrido no dia 16 de junho. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do criminoso.

Em outro furto realizado no Bairro Leodoro Azevedo, a Polícia Civil de Canela também identificou o criminoso. Ele entrou em uma padaria nas proximidades do lago e, aproveitando-se de um descuido do atendente, subtraindo cem reais do caixa. O fato ocorreu no dia 20 de junho, tendo as imagens de câmera de segurança sido importantes para a identificação do suspeito.

Por fim, a Polícia Civil identificou o autor de roubo praticado a um posto de gasolina localizado no centro da cidade. O fato ocorreu no início da manhã do dia 23 de junho, quando dois indivíduos anunciaram assalto com emprego de arma de fogo aos frentistas do estabelecimento, fugindo do local em uma motocicleta. Policiais civis haviam identificado o criminoso após os fatos, tendo um deles sido detido pela Brigada Militar em via pública, inclusive na posse da mesma motocicleta e capacete utilizados no crime. O investigado foi preso em flagrante, sendo encaminhado ao Presídio Estadual de Canela.

O Delegado Vladimir Medeiros, responsável pelas investigações, informa que, nos últimos meses, os crimes de roubo – aqueles praticados com violência ou grave ameça – têm sido todos esclarecidos pela Seção de Investigação da Delegacia de Polícia de Canela, havendo identificação de todos os autores desses crimes, inclusive com representação pela prisão preventiva dos criminsosos, para que permaneçam no presídio. A autoridade policial destacou, ainda, o trabalho conjunto realizado com a Brigada Militar de Canela, o que tem feito com que uma ação complemente a outra, de modo a que todos os crimes graves tenham solução rápida por parte das forças de segurança na cidade.