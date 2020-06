UCS | Projeto Rotas Acadêmicas propõe mais autonomia e flexibilidade no gerenciamento da vida universitária

Continua depois da publicidade

A partir de site responsivo, alunos poderão acompanhar trajetória curricular e conferir oportunidades para qualificar o percurso de formação na UCS. A novidade já está disponível para acesso da comunidade acadêmica

Ampliar a flexibilidade e a autonomia dos alunos no gerenciamento de sua vida universitária. Esse é o principal objetivo do Projeto Rotas Acadêmicas, lançado pela Universidade de Caxias do Sul na última sexta-feira, 19 de junho. A partir de um ambiente digital, os estudantes poderão estabelecer conexões entre seu momento no curso e as atividades oferecidas em pesquisa e extensão, no impulso ao desenvolvimento de competências específicas e à qualificação da formação, inclusive, para além do próprio currículo. O site responsivo pode ser acessado pelo link sou.ucs.br/rotas, com o mesmo usuário e senha do UCSVirtual.

De forma funcional e otimizada, os alunos terão acesso à visão geral de seu histórico e percentual formativo, atividades complementares e Trabalhos Discentes Efetivos, disciplinas eletivas e equivalências. No site, também, serão direcionados, de forma transversal e contextualizada a cada curso de graduação e semestre, sobre a oferta de práticas em extensão e pesquisa como objetos de aprendizagem curricular. A ideia é facilitar a comunicação entre acadêmico, coordenador e todas as possibilidades da UCS, em suas Unidades Universitárias e regiões de abrangência. Nesse processo, via sistema, os estudantes poderão compartilhar suas dúvidas com os professores.

Itinerários formativos digitalmente organizados que acompanham o projeto pedagógico do curso, as rotas acadêmicas se estruturam em seis grandes momentos: acolhimento e gestão de permanência do aluno; graduação; extensão; especializações e regionalidade; internacionalização; e pesquisa. “O preceito é que os estudantes possam mapear potencialidades, identificando novas possibilidades para traçar suas rotas dentro do contexto formativo com autonomia para escolher seus caminhos”, explica a professora da área do conhecimento de Ciências Sociais Simone Taffarel Ferreira, que junto com a diretora acadêmica do Campus Universitário da Região dos Vinhedos Nívia Tumelero é mentora do projeto, definindo o Ensino Superior como um percurso interdisciplinar com conexões que se constroem, transformam e criam competências profissionais e humanas.

As funcionalidades, também voltadas a egressos, contemplam as propostas de formação continuada em Pós-Graduação Lato Sensu (Especializações e MBAs) e Stricto Sensu (Mestrados e Doutorados), com ofertas conectadas às demandas regionais. Pela ferramenta, ainda será possível conferir quais disciplinas já cursadas poderiam ser aproveitadas para ingressar em uma segunda graduação, e verificar o status para a conquista de certificações profissionais intermediárias, que são concedidas, primeiramente, a alguns dos cursos.

A pró-reitora Acadêmica da UCS, professora Nilda Stecanela, explica que o Projeto Rotas do Acadêmicas é parte do Programa UCS em Movimento: reestruturação curricular dos cursos de graduação da UCS, iniciado em 2018. “Muito mais do que uma ferramenta de acesso aos percursos acadêmicos por parte de nossos estudantes e coordenadores, o Rotas Acadêmicas integra o processo de modernização que acompanha a formação profissional oportunizada pela Universidade de Caxias do Sul. Está ancorado nos princípios da flexibilidade e autonomia, estimulando o engajamento estudantil na composição e acompanhamento dos seus itinerários formativos de modo integrado, com as dimensões articuladas à indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, na relação com o mundo do trabalho, o cotidiano da formação acadêmica e da atuação profissional”.

O projeto foi elaborado por uma comissão docente da área do conhecimento de Ciências Sociais, constituída pelos cursos de Ciências Contábeis, Administração, Comércio Internacional e Economia, em articulação com as demais áreas do conhecimento e graduações, e desenvolvido pela Gerência de Tecnologia e de Informação da UCS.